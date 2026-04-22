به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در حاشیه حضور خود در تجمع امشب میدان ولیعصر همراه با ۳ بازیکن تیم ملی فوتبال، اظهار داشت: بازیکنان ما هر شب تعدادی‌شان در میان مردم حضور پیدا می‌کنند زیرا هرچه دارند از مردم است و خودشان هم از جنس مردم‌اند و به مردم علاقه‌مند هستند. این کار بسیار خوب و پسندیده‌ای است و می‌توان آن را یک سنت حسنه دانست. اینکه بازیکنان تیم ملی در میان مردم حاضر شوند، صحبت‌های آن‌ها را بشنوند و مردم هم نظرات‌شان را مطرح کنند، کار بسیار درست و مثبتی است.

وی افزود: امشب ما به همراه مهدی نبی و تعدادی از اعضای تیم ملی پس از تمرین به اینجا آمدیم و در خدمت شما هستیم. بازیکنان تیم ملی واقعاً علاقه‌مند به مردم و کشورشان هستند. همان‌طور که گفتم، هرچه دارند از مردم است و خودشان نیز مردمی‌اند. حضورشان در این فضا کاملاً از روی علاقه است؛ حتی امشب خود بازیکنان اصرار داشتند که بیایند و در کنار مردم باشند.

رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: این یک سنت خوب است؛ هر کسی که در چنین فضایی قرار می‌گیرد، بیشتر با حال‌وهوای مردم آشنا می‌شود و رنگ و بوی مردمی‌تری می‌گیرد. ما هم افتخار می‌کنیم که مردم ما را به‌عنوان بخشی از خودشان بپذیرند.

تاج درباره آخرین وضعیت حضور تیم ملی در جام جهانی، گفت: باید بگویم ما آمادگی کامل داریم، اما تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده دولت است. واقعیت این است که در حال حاضر تمرکز ما روی آماده‌سازی برای جام جهانی است. اردوها را برگزار کرده‌ایم و بازیکنان در اردو حضور دارند. با این حال، ما بخشی از حاکمیت هستیم و هر تصمیمی که گرفته شود، تابع آن خواهیم بود. در حال حاضر، برنامه ما آماده‌سازی برای حضور قدرتمند در جام جهانی است و لیگ برتر نیز پس از آن ادامه پیدا خواهد کرد. درباره سایر مسائل هنوز تصمیم خاصی گرفته نشده است.

وی با ذکر خاطره خود از حضور سردار شهید سلامی در مراسم بدرقه تیم ملی به جام ملت‌های آسیا، عنوان کرد: ایشان شناخت جالب و دقیقی از فوتبال و بازیکنان داشتند و حتی نام بازیکنان تیم ملی را می‌دانستند و درباره آن‌ها صحبت می‌کردند. سپاه یک شجره طیبه است که در کشور جاری و ساری است. می‌بینید مردم اینجا به خاطر رشادت‌های سپاه و ارتش اینجا هستند.

وی اضافه کرد: روز گذشته نیز توفیق داشته و در قم به خانه سرلشگر موسوی، فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح رفتیم. خود شهید نیز مربی و فوتبالیست بود. قاب عکس او را از فوتبال بازی کردن را در فدراسیون گذاشتیم. حتی مربی دروازه‌بان‌ها و داور حرفه‌ای بوده است. این نشان می‌دهد که فوتبال تا چه اندازه در میان اقشار مختلف جامعه نفوذ دارد. باید به مسائل جاری کشور گره بخوریم. ورزش و به‌ویژه فوتبال، ارتباط نزدیکی با مسائل اجتماعی و حال‌وهوای مردم دارد و همه ما باید تلاش کنیم این پیوند حفظ و تقویت شود.

رئیس فدراسیون درخصوص موکول شدن لیگ برتر پس از جام جهانی و تکلیف سهمیه‌های ایران، گفت: لیگ که پس از جام جهانی برگزار می‌شود اما هنوز درباره سهمیه‌های تصمیمی گرفته نشده است.