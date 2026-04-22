رهبر انقلاب فرماندهی جنگ را برعهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سالار ولایتمدار شامگاه چهارشنبه در گردهمایی مردمی گرامیداشت چهلمین و هفتمین سال تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تأکید بر نقش بی‌نظیر و جهانی این نهاد انقلابی، گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنها ۷۰ روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شد و اکنون پس از ۴۷ سال، جهانیان به وضوح درک کرده‌اند که چرا این نهاد مرز نمی‌شناسد و حضور و توسعه آن در سراسر جهان ادامه دارد.

وی افزود: سپاه پاسداران چون درخت تنومند و ریشه‌دار استواری یافته است و هر روز بر قدرت و نفوذ آن افزوده می‌شود، در حالی که دشمنان روزبه‌روز احساس ضعف و نابودی بیشتری می‌کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره وضعیت سلامت مقام معظم رهبری گفت: طبق گزارشهای قطعی که ارائه دادند، ایشان در سلامت کامل هستند.

وی ادامه داد: پزشکان نیز اعلام کرده‌اند که سلامت ایشان کاملاً تضمین شده است و هیچ شکستگی وجود ندارد و مردم مطمئن باشند که نائب امام زمان (عج) همراه و سالم است.

سردار ولایتمدار در پاسخ به شایعات مربوط به عدم حضور تلویزیونی مقام معظم رهبری، گفت: بر اساس نظر علمای نجف، قم و مشهد و تصمیمات مسئولان امنیتی، فعلاً تصاویر و آثار جدیدی از ایشان منتشر نمی‌شود تا دشمنان نتوانند از راه‌های خاص به ایشان آسیب برسانند.

وی با تأکید بر اینکه رهبر انقلاب در حال حاضر جلسات فرماندهی با نیروهای نظامی دارند و فرماندهی جنگ را بر عهده دارند، مردم را دعوت به عدم توجه به شایعات کرد و افزود: پس از پیروزی کامل و ریشه‌کنی شر دشمن، ایشان در جمع مردم حاضر خواهند شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از پیشرفت‌های چشمگیر در توان دفاعی کشور خبر داد و گفت: توان نظامی جمهوری اسلامی در مقایسه با گذشته بسیار افزایش یافته است و چندین شهر موشکی همچنان در وضعیت آماده‌باش قرار دارند و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده تا جغرافیای کشور برای مقابله با هر تهدیدی آماده باشد.

وی به نقش و جایگاه نیروهای مسلح اشاره و بیان کرد: نیروهای مسلح در سه شیفت کاری مشغول ساخت موشک و پهپاد هستند، اما حضور مردم در خیابان‌ها و اتحاد آنان از هر قدرت نظامی مهم‌تر است؛ چرا که دشمن از اراده و اتحاد مردم هراس دارد.

سردار ولایتمدار در ادامه به قدرت مذاکره و دیپلماسی ایران اشاره و بیان کرد: در نهایت، هر جنگی به مذاکره ختم می‌شود و امروز جهان شاهد است که دشمنان درخواست مذاکره کرده‌اند.

وی افزود: در رابطه با تحولات منطقه، دشمن در حال خشم و عصبانیت است و دلیل این خشم، حضور فعال و مؤمنانه مردم در میدان‌های نبرد است و رهبر معظم انقلاب میدان رزم، سیاست و اجرا را کاملاً هدایت می‌کنند و میدان در اختیار امام‌جوان ما است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از سخنانش به توان دفاعی کشور در مقابل تهدیدات خارجی اشاره کرد و ادامه داد: دشمن می‌داند که ناوهایش لقمه نقد موشک‌های ایرانی هستند و سناریوی اصفهان ممکن است تکرار شود؛ دشمنان بیش از ۵۰ روز است که دروغ‌پراکنی درباره برنامه هسته‌ای ایران دارند؛ اما حتی تصور دسترسی آنان به اورانیوم ایران غیرممکن است، چراکه استخراج آن نیازمند زمان و تجهیزات سنگین است.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به صورت جدی و کامل آماده هرگونه اقدام احتمالی دشمن هستند و در کنار آن، پشتیبانی و حمایت از محور مقاومت، به‌ویژه مقاومت لبنان، در تمام ابعاد ادامه دارد، افزود: لبنان در حال حاضر زیر ضربات رژیم صهیونیستی است و تنگه‌های هرمز در دستان نیروهای ایرانی قرار دارد؛ پیروزی نهایی حتمی و به زودی محقق خواهد شد.