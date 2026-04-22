به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان مرکزی، یکی از عناصر مرتبط با شبکه‌های معاند در شهرستان زرندیه شناسایی و بازداشت شد.

این فرد با هدف تخریب امنیت ملی، به فعالیت‌های خطرناکی از جمله تهیه و ارسال تصاویر از موقعیت‌های حساس نظامی و حضور مأموران انتظامی، سوءاستفاده از درجات نظامی و همچنین جعل اسناد و استفاده از مدارک مجهول الهویه می‌پرداخت.

در جریان بازرسی‌های انجام شده از محل بازداشت متهم، تجهیزات گسترده‌ای از جمله ۲ دستگاه دوربین فیلم‌برداری، ۲ دستگاه لپ‌تاپ، ۴ دستگاه دوربین عکاسی و ۶ دستگاه تلفن همراه اندروید کشف و ضبط گردید.

متهم در حال حاضر پس از تکمیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.