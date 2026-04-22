۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲:۴۷

شناسایی و بازداشت مزدور مرتبط با شبکه‌های تروریستی در زرندیه

شناسایی و بازداشت مزدور مرتبط با شبکه‌های تروریستی در زرندیه

اراک- مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان مرکزی از موفقیت عملیات مأموران شهرستان زرندیه در شناسایی و بازداشت یکی از عناصر مرتبط با شبکه‌های معاند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان مرکزی، یکی از عناصر مرتبط با شبکه‌های معاند در شهرستان زرندیه شناسایی و بازداشت شد.

این فرد با هدف تخریب امنیت ملی، به فعالیت‌های خطرناکی از جمله تهیه و ارسال تصاویر از موقعیت‌های حساس نظامی و حضور مأموران انتظامی، سوءاستفاده از درجات نظامی و همچنین جعل اسناد و استفاده از مدارک مجهول الهویه می‌پرداخت.

در جریان بازرسی‌های انجام شده از محل بازداشت متهم، تجهیزات گسترده‌ای از جمله ۲ دستگاه دوربین فیلم‌برداری، ۲ دستگاه لپ‌تاپ، ۴ دستگاه دوربین عکاسی و ۶ دستگاه تلفن همراه اندروید کشف و ضبط گردید.

متهم در حال حاضر پس از تکمیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها