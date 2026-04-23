به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پرفیض و معنوی یادبود شهدای والامقام محله شریعتی در دیار غیورمردان و مقتلالشهدای سینهستبر ایران اسلامی، کلانشهر کرمانشاه، با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران برگزار میشود.
بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، این مراسم باشکوه با حضور و روایتگری راوی نامآشنای سالهای جبهه و دفاع، «حاج حسین یکتا» همراه خواهد بود تا بار دیگر یاد، خاطره و حماسهآفرینیهای شهیدان والامقام در دلها زنده شود و مسیر پرنور آنان برای نسلهای حاضر تبیین گردد.
این مراسم یادبود معنوی، روز پنجشنبه، سوم اردیبهشتماه و رأس ساعت ۱۶:۰۰ آغاز به کار خواهد کرد و میزبان عاشقان مکتب ایثار و شهادت خواهد بود.
مکان در نظر گرفته شده برای برگزاری این محفل شهدایی در محله شریعتی، واقع در منطقه آسیبدیده «جنگ رمضان» و در نقطهای که به عنوان قدمگاه شهدا متبرک شده است، تعیین گردیده تا حال و هوای ایثار، مقاومت و پایداری بیش از پیش در فضای مراسم طنینانداز شود.
همچنین در فراخوان برگزاری این مراسم، از عموم مردم ولایتمدار و شهیدپرور کرمانشاه دعوت شده است تا با حضور پرشور خود در این یادواره، حتماً پرچمهای مقدس جمهوری اسلامی ایران را به همراه داشته باشند تا جلوهای بینظیر از وحدت، غرور، همبستگی و اقتدار ملی در کنار نام و یاد شهدا به نمایش گذاشته شود.
