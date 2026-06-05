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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

برگزاری سالگرد شهدای جنگ ۱۲ روزه در کرمانشاه

برگزاری سالگرد شهدای جنگ ۱۲ روزه در کرمانشاه

کرمانشاه - آیین گرامی‌داشت اولین سالگرد شهدای والامقام جنگ ۱۲ روزه، عصر یکشنبه با حضور قشرهای مختلف مردم در مرکز استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای پاسداری از فرهنگ ایثار و شهادت و تجلیل از حماسه‌آفرینی مدافعان مقتدر وطن، آیین باشکوه و معنوی اولین سالگرد شهدای والامقام «جنگ ۱۲ روزه» با حضور گسترده خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جوانان انقلابی و مسئولان استانی در کلان‌شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این مراسم یادبود روز یکشنبه هفدهم خرداد ماه سال جاری راس ساعت ۱۵:۳۰ آغاز می‌شود و تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از زائران و عزاداران در دیار مرزداران غیور اندیشیده شده است.

مکان تجمع و برگزاری این محفل نورانی، آستان مقدس و گلزار مطهر شهدای کرمانشاه تعیین شده است تا فضای این حماسه ملی، به عطر مزار پاک ستارگان درخشان هدایت و پایمردی متبرک گردد.

در بخش برنامه‌های تبیینی و خطابه این مراسم، «حاج حسین جوشقانیان» مدیرعامل مؤسسه روایت سیره و تفحص شهدای کشور به عنوان سخنران محوری به تبیین ابعاد ایثارگری‌ها، دستاوردهای جنگ ۱۲ روزه و تکالیف جامعه در قبال حفظ تفکر جهادی خواهد پرداخت؛ همچنین در بخش ذکر مصیبت و اقامه عزا، مداح برجسته اهل‌بیت (ع)، «حاج محمدرضا بذری» به مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی می‌پردازد.

ستاد برگزاری مراسم با دعوت از عموم مردم شریف و ولایت‌مدار کرمانشاه خاطرنشان کرده است: زنده نگه داشتن یاد شهدا، ضامن امنیت پایدار و پویایی فرهنگی جامعه است و حضور پرشور آحاد شهروندان در این محافل، تجدید میثاقی دوباره با آرمان‌های جبهه جهانی مقاومت و صیانت از مرزهای عقیدتی و جغرافیایی میهن اسلامی خواهد بود.

کد مطلب 6850767

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