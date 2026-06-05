برگزاری سالگرد شهدای جنگ ۱۲ روزه در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای پاسداری از فرهنگ ایثار و شهادت و تجلیل از حماسه‌آفرینی مدافعان مقتدر وطن، آیین باشکوه و معنوی اولین سالگرد شهدای والامقام «جنگ ۱۲ روزه» با حضور گسترده خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جوانان انقلابی و مسئولان استانی در کلان‌شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این مراسم یادبود روز یکشنبه هفدهم خرداد ماه سال جاری راس ساعت ۱۵:۳۰ آغاز می‌شود و تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از زائران و عزاداران در دیار مرزداران غیور اندیشیده شده است.

مکان تجمع و برگزاری این محفل نورانی، آستان مقدس و گلزار مطهر شهدای کرمانشاه تعیین شده است تا فضای این حماسه ملی، به عطر مزار پاک ستارگان درخشان هدایت و پایمردی متبرک گردد.

در بخش برنامه‌های تبیینی و خطابه این مراسم، «حاج حسین جوشقانیان» مدیرعامل مؤسسه روایت سیره و تفحص شهدای کشور به عنوان سخنران محوری به تبیین ابعاد ایثارگری‌ها، دستاوردهای جنگ ۱۲ روزه و تکالیف جامعه در قبال حفظ تفکر جهادی خواهد پرداخت؛ همچنین در بخش ذکر مصیبت و اقامه عزا، مداح برجسته اهل‌بیت (ع)، «حاج محمدرضا بذری» به مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی می‌پردازد.

ستاد برگزاری مراسم با دعوت از عموم مردم شریف و ولایت‌مدار کرمانشاه خاطرنشان کرده است: زنده نگه داشتن یاد شهدا، ضامن امنیت پایدار و پویایی فرهنگی جامعه است و حضور پرشور آحاد شهروندان در این محافل، تجدید میثاقی دوباره با آرمان‌های جبهه جهانی مقاومت و صیانت از مرزهای عقیدتی و جغرافیایی میهن اسلامی خواهد بود.