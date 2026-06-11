شهیدان، شمع محفل بشریت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم پاسدار سعید محمدی دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور، به مناسبت ۲۳ خرداد روز بزرگداشت روز شهدای اقتدار و اتحاد ملی ایران پیامی صادر کرد. متن پیام به شرح زیر است :



بسم‌الله الرحمن الرحیم

سلام و رحمت خداوند و درود و تحیت اولیای الهی بر ارواح طیبه شهدای انقلاب اسلامی به‌ویژه شهدای اقتدار واتحاد ملی(سرداران و فرماندهان شهید درحمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به خاک کشور عزیزمان ایران)که از یادگاران جنگ تحمیلی دفاع مقدس بودند.



شهید کسی است که درمیدان نبرد برای حفظ اسلام،درخدمت امام زمان (عج)یا نایب برحق او جان خود را تقدیم می‌کند و یقیناً به مقام قرب الهی نائل خواهد شد ودرواقع شهادت؛نبوغ درخشان حیات دراوج هوشیاری و آزادی است.



راه شهیدان همچنان زنده و پررهرو است

شهدا مظهر روشن ایثار و فداکاری هستند؛آنان که درمعامله‌ای پرسود با پروردگار،گام نهاده و عشق،مردانگی، وفاداری و غیرت را معنا کردند و با رفتنشان،به ما درس آزادگی و شجاعت آموختند.



آنچه که شهدا می‌خواستند؛ حرکت در مسیر الهی و همراهی با ولایت بود.شهیدان،شمع محفل بشریتی هستند که برای حفظ کیان و امنیت کشور، از جان،مال ودلبستگی‌های دنیوی خودگذشتند.



هدف آنان، اقتدار روزافزون ایران و دورنگه‌داشتن نگاه ناپاک بیگانگان ازخاک مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.



برای تداوم درمسیر شهدای والامقام،وظیفه‌ای شرعی و اعتقادی برشانه‌ی همگان،اعم از مسئولان لشکری وکشوری،مردان و زنان غیور و به‌ویژه جوانان عزیز خواهد بود.



وظیفه‌ای از جنس؛ استقامت، ایثار، حق‌طلبی و مبارزه علیه دشمنان صهیونی_آمریکایی که ناجوانمردانه به خاک مقدس ایران تجاوز کرده و سرداران، فرماندهان و مردم غیور ما را به شهادت رسانده‌اند رابرعهده خواهند داشت.



رشادت‌های سرداران و فرماندهان شهدای جنگ تحمیلی دوازده‌روزه که تا آخرین لحظات زندگی دنیوی خود دست از مبارزه و استقامت برنداشته بودند درحافظه تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران ثبت و به یادگار مانده است که زنده نگه داشتن یاد و خاطره مقاومت و ایثار این شهیدان والامقام با اعتقاد بر آنکه راه شهیدان همچنان زنده و پررهرو است،الگویی برای زندگی سیاسی و اجتماعی نسل‌های جوان خواهد بود.



به یاد فرمایش رهبرشهید انقلاب،حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (قََدَّسَ الله نَفْسَهُ الزَّکیه): «من عقیده راسخ دارم بر اینکه یکی از نیازهای اساسی کشور، زنده نگه داشتن نام شهدا است».

در پایان، ضمن گرامیداشت یاد،خاطرات،رشادت‌ها و حماسه‌آفرینی‌های شهیدان والامقام و آرزوی علو درجات برای آن عزیزان،تلاش خواهیم کرد تا رسالت خود،یعنی تداوم راه پرافتخارشان برای پاسداری از خاک مقدس ایران،حفظ ارزش‌های والای دینی و اعتقادی و حمایت از ولایت رهبر فرزانه انقلاب،حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای(مدظله‌العالی)را ادامه و به سرانجام خواهیم رساند.



اَللّهُمَّ ارْزُقْنا تَوْفِیقَ الشَّهادَةِ فِی سَبِیلِکَ تَحْتَ رایَةِ وَلِیِّکَ الْمَهْدِیّ(عج)