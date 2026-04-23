شرایط سخت ۹۰ زن فلسطینی اسیر رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشروق، باشگاه اسیر فلسطینی اعلام کرد که تعداد زنان فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به ۹۰ نفر رسیده است.

در این بیانیه بر افزایش قابل توجه این آمار تاکید و یادآوری شده است که این ارقام از طریق یورش‌ها و بازداشت‌های انجام شده توسط اسرائیل در کرانه باختری اشغالی در دوره‌ای که اسرائیل حملات سنگین خود را به نوار غزه آغاز کرد، افزایش یافته است.

در این بیانیه آمده است: در میان زنان فلسطینی که اکثریت قریب به اتفاق آنها در زندان دیمون نگهداری می‌شوند، یک زن باردار سه ماهه، ۲۵ بازداشت اداری، سه روزنامه‌نگار و دو بیمار سرطانی وجود دارد.

باشگاه اسیر فلسطینی تأکید کرد: زنان بازداشت شده با شرایط سخت بازداشت و حبس، از جمله گرسنگی، بی‌توجهی پزشکی و بدرفتاری و همچنین مورد حملاتی مانند سلول انفرادی و تفتیش بدنی قرار می‌گیرند.

این گزارش اشاره کرده است که از زمان آغاز جنگ تاکنون بیش از ۷۰۰ زن در کرانه باختری و در اراضی ۱۹۴۸ بازداشت شدند و آماری از بازداشتی ها در غزه در دست نیست.