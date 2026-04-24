۶ شهید فلسطینی در ۱۱۹۰ تجاوز صهیونیست ها طی یک هفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، مرکز داده‌های فلسطینی «معطی» اعلام کرد که طی هفته گذشته، نیروهای اشغالگر و شهرک‌نشینان صهیونیست ۱۱۹۰ مورد نقض حقوق فلسطینیان را در کرانه باختری و قدس اشغالی مرتکب شده‌اند که در پی آن ۶ فلسطینی به شهادت رسیده و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، «عوده عاطف عواوده» (۲۵ ساله)، «اوس حمدی النعسان» (۱۳ ساله) و «جهاد مرزوق أبو نعیم» (۳۵ ساله) از استان رام ‌الله و بیره، در تاریخ ۲۱ آوریل بر اثر تیراندازی شهرک‌نشینان به شهادت رسیدند. همچنین «محمد الجعبری» (۱۵ ساله) در همان روز به شهادت رسید.

«رجاء فضل عویس» (۴۷ ساله) نیز که در جریان حمله به جنین زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید. «محمد احمد سویطی» (۲۵ ساله) نیز در ۱۸ آوریل به شهادت رسید.

در همین بازه زمانی، نیروهای اشغالگر ۱۰۳ فلسطینی را بازداشت کرده، ۱۷۵ بار به شهرها و روستاها یورش برده‌اند، ۲۶ مورد تخریب اموال ثبت شده، ۲۱۷ مورد ایجاد محدودیت در ایست‌های بازرسی صورت گرفته و ۲۸ بار شهرها و مناطق مختلف بسته شده است. همچنین ۵ منزل مسکونی تخریب شده است.

این گزارش همچنین به ۱۵ مورد فعالیت شهرک‌سازی، ۱۵ حمله شهرک‌نشینان به مناطق فلسطینی، ۴ مورد اخلال در روند آموزش، ۲۰۳ مورد یورش به منازل، ۱۶۹ مورد مصادره اموال و ۴ مورد حمله به کادر درمان اشاره کرده است.

در پی تداوم این اقدامات، فراخوان‌هایی در میان فلسطینیان برای تشدید مقاومت با تمامی ابزارها و پاسخ به تجاوزات نیروهای اشغالگر و شهرک‌نشینان صهیونیست منتشر شده است.

در همین رابطه منابع محلی فلسطینمی امروز اعلام کردند که نیروهای ارتش صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند. به گفته این منابع، نظامیان صهیونیست به شهرک حجه در شرق قلقیلیه، عصیره شمالیه در نابلس و روستای کفر عبوش در جنوب طولکرم حمله کردند. در جریان یورش به عصیره شمالیه، نظامیان اسرائیلی با ورود به منازل شهروندان اقدام به شلیک بمب‌های صوتی کردند.

همچنین در غرب طولکرم، روستای کفر جمال هدف تهاجم قرار گرفت و یک منزل مسکونی مورد بازرسی قرار گرفت. در روستای المغیر در شمال شرق رام‌ الله نیز نیروهای اسرائیلی با یورش به منازل، یک جوان فلسطینی را بازداشت کردند.

در ادامه این عملیات‌ها، شهرک الرام در شمال قدس اشغالی و روستای قبیا در اطراف رام‌ الله نیز شاهد یورش نیروهای اسرائیلی بود. در شهر نابلس نیز نظامیان اسرائیلی از ایست بازرسی الطور وارد این شهر شدند و مناطقی از جمله رأس‌العین و کروم عاشور را هدف یورش قرار دادند. در این عملیات‌ها یک جوان بازداشت شد. همچنین یک نیروی ویژه ارتش صهیونیستی به محله الیاسمینه در بخش قدیم نابلس یورش برد.

منابع محلی همچنین از بازداشت «هاشم منی» اسیر آزادشده فلسطینی به همراه خواهرش در جریان یورش به منطقه خیابان السکه در غرب نابلس خبر دادند.