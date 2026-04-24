به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، رژیم صهیونیستی امروز خودروی شهروندان فلسطینی در منطقه «المواصی» در شهر خان یونس را هدف حمله پهپادی قرار داد که بر اثر این حمله تاکنون ۸ غیرنظامی به شهادت رسیدهاند.
به گفته منابع فلسطینی از صبح امروز تاکنون ۱۱ فلسطینی در حملات صهیونیستها به شهادت رسیدهاند.
مرکز دادههای فلسطینی «معطی» پیش از این اعلام کرده بود که نیروهای اشغالگر و شهرکنشینان صهیونیست در هفته گذشته ۱۱۹۰ مورد نقض حقوق فلسطینیان را در کرانه باختری و قدس اشغالی مرتکب شدهاند که در پی آن دهها فلسطینی به شهادت رسیده و یا زخمی شدهاند.
در همین بازه زمانی، نیروهای اشغالگر ۱۰۳ فلسطینی را بازداشت کرده، ۱۷۵ بار به شهرها و روستاها یورش بردهاند، ۲۶ مورد تخریب اموال ثبت شده، ۲۱۷ مورد ایجاد محدودیت در ایستهای بازرسی صورت گرفته و ۲۸ بار شهرها و مناطق مختلف بسته شده است. همچنین ۵ منزل مسکونی تخریب شده است.
