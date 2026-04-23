حملات سنگین پهپادی اوکراین به روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از سرنگونی دهها پهپاد اوکراینی خبر داد.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که ۱۵۴ پهپاد اوکراینی شب گذشته بر فراز مناطق مختلف روسیه سرنگون شده است.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۱۵۴ فروند پهپاد اوکراینی را طی شب گذشته بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله آستاراخان، کریمه و دریای سیاه رهگیری و سرنگون کردند.

در روستوف روسیه ۲۰ پهپاد منهدم شد و در سامارا نیز یک نفر در حمله پهپادی به مرکز صنعتی در این استان کشته شد.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

ولادیمیر پوتین رئیس حمهوری روسیه سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.

آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کرده ‌اند.