۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

پیشروی روسیه در خارکف؛ حمله گسترده به صنایع دفاعی اوکراین

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش این کشور به پیشروی در شرق اوکراین ادامه داده و صنایع دفاعی این کشور را هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور کنترل شهرک بوچکوفو در منطقه خارکف را به دست گرفته‌اند.

این وزارتخانه افزود: در پاسخ به حملات اوکراین، حمله گسترده‌ای علیه صنایع دفاعی، تأسیسات سوخت و انرژی و زیرساخت‌های بندری اوکراین انجام شده است.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شبانه روز گذشته ۲۵۶ فروند پهپاد و ۱۱ بمب هوایی هدایت‌شونده اوکراینی را رهگیری و سرنگون کردند.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.

