سرنگونی ۳۶۸ پهپاد اوکراینی به دست روسها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از سرنگونی دهها پهپاد اوکراینی از سوی سامانه دفاع هوایی این کشور طی ساعات گذشته خبر داد.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شبانه روز گذشته ۳۶۸ فروند پهپاد، سه موشک هیمارس و یک بمب هوایی هدایت‌شونده اوکراین را سرنگون کردند.

این وزارتخانه همچنین از هدف قرار دادن تاسیسات انرژی و حمل نقل مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین خبر داد.

وزارت دفاع روسیه با اشاره به انهدام یک شهپاد اوکراینی از سوی ناوگان دریای سیاه نیروی دریایی روسیه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۲۰ نظامی اوکراینی در محورهای درگیری کشته شده اند.