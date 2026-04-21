  1. بین الملل
  2. اروپا
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۷

دفع حملات پهپادی اوکراین به روسیه

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد ۹۷ پهپاد مهاجم اوکراینی را رهگیری و منهدم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۹۷ فروند پهپاد اوکراینی را طی شب گذشته بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله آستراخان، بلگورود، ولگوگراد و ورونژ رهگیری و منهدم کردند.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.

