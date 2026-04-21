تصرف ۲ شهرک دیگر توسط ارتش روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که شهرک‌های «وترینارنویه» در منطقه خارکیف و شهرک «گریشینو» در دونتسک تصرف شده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: شهرک وترینارنویه در منطقه خارکیف و شهرک گریشینو در منطقه دونتسک توسط نیروهای مسلح روسیه آزاد شده است.

وزارت دفاع روسیه اضافه کرد: همچنین ۴۳۴ پهپاد اوکراینی طی ۲۴ ساعت گذشته منهدم شده اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین از هدف قرار دادن انبار سوخت و تأسیسات انرژی مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین خبر داد.