۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۱۶

تصرف ۲ شهرک دیگر توسط ارتش روسیه

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای از تصرف ۲ شهرک دیگر در خارکیف و دونتسک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که شهرک‌های «وترینارنویه» در منطقه خارکیف و شهرک «گریشینو» در دونتسک تصرف شده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: شهرک وترینارنویه در منطقه خارکیف و شهرک گریشینو در منطقه دونتسک توسط نیروهای مسلح روسیه آزاد شده است.

وزارت دفاع روسیه اضافه کرد: همچنین ۴۳۴ پهپاد اوکراینی طی ۲۴ ساعت گذشته منهدم شده اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین از هدف قرار دادن انبار سوخت و تأسیسات انرژی مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین خبر داد.

    • IR ۲۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      روسیه در طول تاریخ متجاوز بوده است

