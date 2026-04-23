صیادان غیرمجاز در سد سیمره بدره دستگیر شدند

علیرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای صیانت از ذخایر آبزی، مأموران یگان حفاظت این شهرستان حین گشت و کنترل شبانه‌روزی در سطح حوزه استحفاظی و حاشیه سد سیمره، موفق به شناسایی و بازداشت دو نفر متخلف صید غیرمجاز شدند.

وی در خصوص جزئیات این عملیات افزود: از این متخلفان، تعداد ۲۸ قطعه ماهی از نوع باربوس کشف و ضبط گردید. متأسفانه صید غیرمجاز در فصول یا مکان‌های ممنوعه، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به چرخه حیات آبزیان و پایداری اکوسیستم‌های آبی منطقه وارد می‌کند.

مدیرکل محیط زیست استان ایلام با تأکید بر قاطعیت در برخورد با متجاوزان به حقوق طبیعت، خاطرنشان کرد: پس از تنظیم صورت‌جلسه و تشکیل پرونده مقدماتی، متخلفان جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم مقتضی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی در پایان از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف شکار و صید، مراتب را سریعاً به مأموران یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا با متخلفان برابر قانون برخورد شود.