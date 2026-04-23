سایت تکثیر و مرکز تحقیقات میش‌ مرغ بوکان تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آوات بازیار صبح پنجشنبه در بازدید از سایت تکثیر و مرکز تحقیقات میشمرغ بوکان، اظهار کرد: سایت تکثیر و مرکز تحقیقات میشمرغ بوکان در زمینی به مساحت حدود ۲۰ هزار مترمربع و در محدوده پناهگاه حیاتوحش دشت سوتاو (حمامیان) واقع شده و بهعنوان یکی از مراکز تخصصی حفاظت از این گونه ارزشمند در حال تکمیل است.
وی افزود: برنامه تکثیر میشمرغ برای نخستینبار در کشور ازیک سال گذشته از سوی سازمان محیط زیست همچنین با همکاری جوامع محلی آغاز شده و نتایج اولیه آن امیدوارکننده بوده است، بهگونهای که هماکنون چهار بال میشمرغ در این مرکز نگهداری و پرورش مییابد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی محیط زیست آذربایجان غربی نیز در این بازدید ضمن بررسی روند اجرای پروژه، از بخشهای مختلف سایت تکثیر و مرکز تحقیقات میشمرغ بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و اقدامات انجامشده قرار گرفت.
سیدعلیرضا قریشب با ارائه توضیحاتی درباره روند اجرایی طرح، بر اهمیت این مرکز در حفاظت و احیای یکی از گونههای شاخص و در معرض تهدید کشور تأکید کرد.
نظر شما