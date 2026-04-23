وظیفه امروز جامعه حفظ انسجام ملی در شرایط جنگ شناختی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومنی پیش از ظهر پنجشنبه در این دیدار اصحاب رسانه استان قم با خانواده شهید سید محمد حسین بهاالدینی از شهدای جنگ تحمیلی با اشاره به جایگاه رفیع شهدا در آموزه‌های دینی اظهار کرد: بررسی آیات و روایات نشان می‌دهد که مقام حقیقی حیات، متعلق به شهداست و آنان از حیات واقعی برخوردارند.



وی با بیان اینکه در قرآن کریم از شهدا به عنوان مؤمنان حقیقی یاد شده است، افزود: این نگاه قرآنی نشان‌دهنده عظمت جایگاه کسانی است که در مسیر الهی جان خود را تقدیم کرده‌اند و این معامله با خداوند، سودی کامل و بی‌نقص برای انسان به همراه دارد.



مومنی ادامه داد: تجربه‌های میدانی و ارتباط با خانواده‌های شهدا نشان می‌دهد که باور به زنده بودن شهدا یک حقیقت عینی در زندگی این خانواده‌هاست و این باور، آثار روحی و معنوی قابل توجهی در آنان ایجاد کرده است.



وی با اشاره به برخی مشاهدات شخصی از خانواده‌های شهدا عنوان کرد: روحیه بالا و نگاه معنوی این خانواده‌ها، جلوه‌ای از همان حیات حقیقی است که خداوند به شهدا عطا کرده و در رفتار و گفتار آنان قابل مشاهده است.



این استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه دشمن در شرایط کنونی تمرکز خود را بر جنگ روانی و تضعیف باورهای مردم قرار داده است، گفت: راه‌اندازی جنگ شناختی از سوی دشمن، نشانه‌ای از ناکامی در عرصه‌های دیگر است و هدف آن ایجاد تزلزل در افکار عمومی است.



وی با بیان اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ وحدت و انسجام است، افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگاه مردم در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، موفقیت‌های بزرگی حاصل شده و این سرمایه اجتماعی باید حفظ شود.



حجت الاسلام مومنی با اشاره به نقش رسانه‌ها در این شرایط تصریح کرد: فعالان رسانه‌ای در خط مقدم مواجهه با جنگ روانی قرار دارند و مسئولیت آنان در روشنگری و حفظ آرامش جامعه بسیار سنگین‌تر از سایر حوزه‌هاست.



وی ادامه داد: هر فرد در هر جایگاهی باید به وظیفه خود عمل کند و از ورود به حوزه‌هایی که خارج از مسئولیت اوست پرهیز کند، چرا که این امر می‌تواند زمینه‌ساز اختلاف و تفرقه شود.



این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به برخی اختلاف‌افکنی‌ها در فضای مجازی گفت: ایجاد دوقطبی و تضعیف اعتماد عمومی از مهم‌ترین اهداف دشمن است و لازم است همه جریان‌ها با هوشیاری از افتادن در این دام پرهیز کنند.



وی همچنین با تأکید بر اهمیت ولایت‌مداری اظهار کرد: تبعیت از رهبری و عمل به وظایف تعیین‌شده، مهم‌ترین شاخص در شرایط حساس کنونی است و نمونه‌های تاریخی نیز این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد.



حجت الاسلام مومنی در پایان با اشاره به ضرورت حفظ وحدت ملی خاطرنشان کرد: دستاورد اصلی شرایط اخیر، همدلی و اتحاد مردم است و هرگونه اقدامی که این سرمایه را خدشه‌دار کند، در راستای اهداف دشمن خواهد بود.