حجت‌الاسلام نصرت امیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش‌آفرینی مردم در عرصه‌های مختلف کشور اظهار کرد: مردم بصیر، هوشمند و ولایت‌مدار در سطح کشور، به‌ویژه در بندر کیاشهر، با شور و شعور در میدان‌ها و صحنه‌ها حضور دارند و این حضور بسیار پرمعنا و اثرگذار است.

امام‌جمعه بندر کیاشهر با بیان اینکه این حضور حماسی و مستمر مردم در تاریخ ایران بی‌سابقه است، افزود: این حضور نشانه‌ای از آگاهی و پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب است.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: این ایام در برهه مذاکرات نیز قرار داریم و باید توجه داشت که مذاکرات بخشی از جنگ و در امتداد آن است، نه پایان جنگ.

حجت‌الاسلام امیدی تصریح کرد: نبرد ملت ایران با مستکبران عالم به سرکردگی آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی ادامه دارد و تا شکست فاحش رژیم صهیونیستی و رژیم مستکبر و مستبد آمریکا، میادین را ترک نخواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در این ایام مباحث زیادی پیرامون مذاکره مطرح است، اظهار کرد: وقتی ما با امام امت و رهبر عزیزتر از جان بیعت کردیم، باید تبعیت را در مرحله عمل اثبات کنیم.

امام‌جمعه بندر کیاشهر افزود: اکنون در برهه‌ای از سکوت و ابهام قرار داریم و دشمنان نباید به برنامه‌های عملی ما پی ببرند، زیرا این سکوت بخشی از راهبرد کلان کشور در مواجهه با دشمن است.

وی در ادامه با اشاره به توییت‌های مستمر رئیس‌جمهور آمریکا گفت: اگر دروغ بودن این توییت‌ها مشخص شود، اعتماد عمومی جهانی سرد خواهد شد و حقانیت ملت ایران بیش از پیش اثبات می‌شود.

حجت‌الاسلام امیدی با بیان اینکه ملت ایران در شرایط سکوت و ابهام از سوی مسئولان بلندپایه کشور قرار دارند، گفت: این وضعیت بخشی از مدیریت صحنه در برابر جنگ روانی دشمن است.

وی با تأکید بر ضرورت حضور مردم در میدان گفت: آنچه امروز بر ما فرض است، حضور باشکوه و مستمر در صحنه است.

امام‌جمعه بندر کیاشهر حضور مردم را شرط اصلی عبور از شرایط کنونی و تحقق اهداف نهایی انقلاب دانست و افزود: باید خودمان و همه افراد، بستگان و دوستانمان را دعوت کنیم تا زمانی که پیروزی نهایی از سوی امام امت مطرح شود، بر اساس وظیفه در میادین حاضر باشیم.