نجفی: حضور مردم عامل تقویت روحیه و اقتدار نیروهای مسلح است

ابراهیم نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حضور مردم، عامل تقویت روحیه، انگیزه و اقتدار نیروهای مسلح کشور است، اظهار کرد:حضور شما در صحنه، برگ برنده انقلاب اسلامی و ضامن اقتدار و عزت ایران عزیزمان است.
نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دسیسههای دشمنان در این مقطع حساس از تاریخ، افزود: در این مقطع حساس از تاریخ، وظیفهداریم با بصیرت، هوشیاری و همدلی، دسیسههای دشمنان را خنثی کنیم و مسیر پیشرفت، امنیت و سربلندی کشور را با قدرت ادامه دهیم.
وی با دعوت از اقشار مختلف جامعه برای حضور در میادین و تجمعات، گفت: از همه اقشار جامعه؛ اعم از اصناف، جوانان، هنرمندان، نخبگان، طلاب، کارمندان، بازاریان، کشاورزان، دانشآموزان و دانشجویان، کارگران، دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی و همهی عزیزان ساکن در شهرها و روستاها دعوت میکنم با حضور پرصلابت و آگاهانه خود در میادین و تجمعات، بار دیگر پیام وحدت، بصیرت و ایستادگی ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند.
نجفی با اشاره به تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تضعیف انقلاب اسلامی، تصریح کرد: در شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی با همه توان درصدد تضعیف و تخریب انقلاب اسلامی هستند، حضور ما در صحنه، پاسخی کوبنده و تاریخی به توطئههای آنان است. دشمن با جنگ روانی و تفرقهافکنی میکوشد اراده ملت را خدشهدار سازد، اما ما با اتحاد و ایمان، در برابر آنان ایستادهایم.
وی با بیان اینکه نیروهای مسلح قهرمان کشورمان با اتکا به پشتیبانی و حضور پرشور شما مردم عزیز، با انگیزهای مضاعف و ایمانی راسخ در خط مقدم دفاع از این مرز و بوم قرار دارند؛ دستاوردهای درخشان دشمنان را به زانو درآوردهاند.اظهار کرد: مطمئن باشید که حضور شما در میدان، روحیه و انگیزه نیروهای مسلح را دوچندان میکند؛ آنان با دلگرمی از حمایت ملت عظیمالشأن ایران، با صلابت و ایمان در مسیر دفاع از عزت و تمامیت میهن ایستادهاند و در سایه این همبستگی ملی، پرچم افتخار و اقتدار ایران اسلامی را برافراشته نگه خواهند داشت.
