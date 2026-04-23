بیش از ۲.۸ هزار تن ماهی گرمابی در شهرستان کارون تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی صبح امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با تشریح دستاوردهای بخش شیلات شهرستان کارون اظهار کرد: به رغم تمامی چالش‌های موجود از جمله شرایط جنگی، تنش آبی و افزایش قیمت نهاده‌ها با تلاش شبانه‌روزی آبزی پروران و با هدف تأمین امنیت غذایی کشور فعالیت‌های حوزه آبزی‌پروری با دقت و نظارت کامل دنبال شده است.

موسوی با اشاره به مشکلات جدی که پرورش‌دهندگان در سال گذشته به دلیل بسته شدن مرزها با آن مواجه بودند ابراز امیدواری کرد که سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط شیلات با هم‌افزایی و مساعدت لازم همراه آبزی‌پروران باشند.

وی همچنین از پایان دوره برداشت ماهیان گرمابی خبر داد و افزود: در حال حاضر پرورش‌دهندگان با جدیت تمام در حال آماده‌سازی استخرها و ذخیره‌سازی بچه ماهی برای آغاز فصل زراعی جدید هستند تا چرخه‌های تولید بدون توقف ادامه یابد.

مدیرکل شیلات خوزستان بر اهمیت راهبردی مدیریت بهینه منابع آبی تأکید کرد و بیان کرد: در شرایط حساس کنونی اجرای دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی، به‌کارگیری مکانیزاسیون نوین در مزارع پرورش ماهی و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، به‌ویژه در حوزه مدیریت انرژی نقش کلیدی در کاهش ریسک تولید و ارتقاء بهره‌وری در بخش شیلات ایفا می‌کند.

موسوی از دستیابی به رقم چشمگیر تولید در شهرستان کارون خبر داد و اعلام کرد که در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰ هزار و ۸۰۰ تن ماهی گرمابی در این شهرستان تولید شده است؛ این موفقیت در حالی به دست آمده است که ۶۰ درصد از این محصولات به بازارهای خارجی صادر شده و ارزآوری قابل توجهی معادل ۳۸ میلیون دلار را برای کشور به ارمغان آورده است.