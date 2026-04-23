  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

پوشش ۷۴ درصدی نوبت‌دهی سنجش نوآموزان کهگیلویه و بویراحمد

پوشش ۷۴ درصدی نوبت‌دهی سنجش نوآموزان کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کهگیلویه و بویراحمد از نوبت‌دهی ۷۴ درصد نوآموزان بدو ورود به دبستان خبر داد و از والدین خواست هرچه سریع‌تر فرزندان خود را برای سنجش مراجعه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار بختیاری ظهر پنجشنبه در جلسه روسای آموزش و پرورش استان اظهار کرد: از ۱۱ هزار و ۶۰۰ نوآموز، تاکنون برای ۸ هزار و ۶۴۲ نفر نوبت‌دهی انجام شده است.

وی افزود: ۶۸ درصد نوآموزان فرآیند سنجش خود را کامل کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان اردیبهشت، پوشش به بیش از ۹۰ درصد برسد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان با اشاره به فعالیت پایگاه‌های سنجش در همه مناطق گفت: در بویراحمد پوشش نوبت‌دهی ۸۲ درصد است و در شهرستان دنا با وجود نوبت‌دهی ۲۵ درصد، خانواده‌ها به مراکز یاسوج مراجعه کرده‌اند.

وی همچنین به کاهش حدود ۱۷۰۰ نفری جمعیت نوآموزان نسبت به سال گذشته اشاره کرد و تأکید کرد: اطلاع‌رسانی به والدین باید سریع و جدی انجام شود تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل عدم سنجش با مشکل ثبت‌نام یا دریافت کتاب مواجه نشود.

بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خدمات توانبخشی مانند گفتاردرمانی و کاردرمانی برای دانش‌آموزان استثنایی در پایگاه‌های سنجش ارائه می‌شود، اما دانش‌آموزان مدارس استثنایی به صورت موردی به مراکز مراجعه می‌کنند.

وی در پایان بر فعال ماندن پایگاه‌های سنجش و پیگیری مستمر برای پوشش کامل نوآموزان تأکید کرد.

کد مطلب 6809021

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها