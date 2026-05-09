به گزارش خبرگزاری مهر، شهربانو بختیاری صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از ۱۱ هزار و ۶۰۰ نوآموز در سطح استان، تاکنون ۹ هزار و ۳۹۶ نفر فرایند نوبت‌دهی سنجش را انجام داده اند، افزود: این میزان نوبت دهی به پوشش ۸۱ درصدی رسیده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۷ درصد نوآموزان نیز فرآیند سنجش خود را به طور کامل انجام داده‌اند، ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان اردیبهشت‌ماه این میزان به بیش از ۹۵ درصد برسد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه در شهرستان بویراحمد میزان پوشش نوبت‌دهی به ۸۵ درصد رسیده است، تاکید کرد: همچنین در شهرستان دنا با وجود نوبت‌دهی ۳۰ درصدی، برخی خانواده‌ها برای تسریع در انجام فرآیند سنجش به مراکز یاسوج مراجعه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه جمعیت نوآموزان استان نسبت به سال گذشته حدود ۱۴ درصد کاهش داشته است، تأکید کرد: اطلاع‌رسانی به موقع و گسترده به والدین ضروری است تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل انجام ندادن سنجش با مشکل ثبت‌نام به موقع در مدارس یا دریافت کتاب‌های درسی مواجه نشود.

بختیاری بیان کرد: در پایگاه‌های سنجش، خدمات توانبخشی از جمله گفتاردرمانی و کاردرمانی برای دانش‌آموزان استثنایی ارائه می‌شود و دانش‌آموزان مدارس استثنایی نیز به صورت موردی از این خدمات بهره‌مند می‌شوند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان اضافه کرد: به ‌رغم شرایط موجود در کشور، همه مراکز جامع سنجش در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان به صورت روزانه فعال هستند .