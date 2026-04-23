به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی سازمان هنری رسانهای اوج، اپیزود «فریاد بیصدا» به کارگردانی مهدی شامحمدی، نویسندگی امیرعباس ربیعی و تهیهکنندگی آرش زینالخیری بهعنوان آخرین قسمت از مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ» امشب ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه یک سیما میرود.
این اپیزود داستان پسری ناشنوا را روایت میکند که در پی حمله به خانهاش، در میانه ویرانی و آشفتگی جنگ، از خانوادهاش جدا میشود و در بیخبری از سرنوشت آنها، با تجربهای تلخ از تنهایی و اضطراب روبهرو میشود تجربهای که او را در مسیری دشوار برای درک و مواجهه با واقعیتهای پیرامونش قرار میدهد.
در «فریاد بیصدا» وندا جعفری، آرمان میرزایی، خیام وقارکاشانی و شیوا خسرومهر به ایفای نقش پرداختهاند.
سایر عوامل این اثر: مدیر تصویربرداری: سیاوش مزروعی، تدوین: حمید نجفیراد، مدیر هنری: بهزاد جعفری، طراح صحنه: فرامرز کرامتی، طراح لباس: مریم محمدپور، طراح چهرهپردازی: افسانه شریفی، مدیر صدابرداری: میثم کیامرثی، طراحی و ترکیب صدا: محمدحسین ابراهیمی، مدیر تولید: ظهیر پیرهادی، طراح جلوههای بصری: سیدحسن ایزدی، طراح جلوههای ویژه میدانی: رضا ترکمان.
مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ» محصول سازمان هنری رسانهای اوج، سیمافیلم و موسسه اندیشه شهید آوینی است که با ساختاری اپیزودیک، روایتهایی مستقل از روزهای جنگ را از زاویههای مختلف به تصویر میکشد.
نظر شما