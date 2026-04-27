به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین فصل از رویداد سینمایی «نقد و تماشا»، آثار منتخب سینمایی و تلوزیونی جنگ تحمیلی سوم به همت مجله میدان آزادی در باغ کتاب تهران به نمایش درمیآید.
این سلسه رویدادها با اکران اپیزودهای منتخب سریال «سرو، سپید، سرخ» با موضوع جنگ تحمیلی سوم، آغاز میشود.
در اولین شب از شبهای اکران این رویداد سینمایی، به تاریخ چهارشنبه نهم اردیبهشت، اپیزود «چادر مسافرتی» با همراهی و حضور فرزاد رنجبر، نویسنده و کارگردان این اپیزود و بازیگران آن در سالن شماره ۴ (رسول ملاقلیپور) باغ کتاب تهران اکران و نقد میشود.
سریال «سرو، سپید، سرخ» با موضوع جنگ تحمیلی سوم، تولید مشترک سیمافیلم و سازمان اوج، توسط ۱۴ کارگردان در ۱۴ قسمت تولید شده است و از ۲۰ فروردین روی آنتن شبکه یک سیما رفت.
هر قسمت از این سریال، داستانی مجزا با شخصیتها و موقعیتهای متفاوت را دنبال کرد، اما همه در بستر مشترک جنگ دفاعی اخیر ایران شکل گرفتند. کارگردانی قسمتهای این مجموعه را بابک خواجه پاشا، لیلی عاج، محمود کریمی، دانش اقباشاوی، مهدی شامحمدی، امیرعباس ربیعی، محمد علیزاده فرد، رضا کشاورز، محمد پایدار، امیر داسارگر، حسن حبیبزاده، ابوذر حیدری، فرزاد رنجبر و سیدمحمدحسین حسینی و تهیهکنندگی این مجموعه را محمدرضا شفاه، محمدجواد موحد و حبیب والینژاد به صورت مشترک برعهده داشتند.
اپیزود «چادر مسافرتی» به نویسندگی و کارگردانی فرزاد رنجبر، داستان خانوادهای را روایت میکند که بهدلیل اختلافات فکری و اعتقادی، در آستانۀ فروپاشی قرار دارد. همزمان با آغاز جنگ، اعضای این خانواده تصمیم میگیرند با خرید یک چادر مسافرتی راهی سفری شوند، سفری که در ادامه، با رخدادهایی پیشبینیناپذیر همراه میشود و آنها را در موقعیتهای تازهای قرار میدهد. خیام وقارکاشانی، بهار نوحیان، حسین شهبازی و دلیار داورزنی از بازیگران این اپیزود هستند.
فرایند رزرو صندلی این رویداد آغاز شده است و علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو صندلی میتوانند به وبسایت رویدادهای مجله میدان آزادی با نشانی https://event.azadisq.com مراجعه کنند.
