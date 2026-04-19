به گزارش خبرگزاری مهر، اپیزود «نگران» به کارگردانی حسن حبیب‌زاده یکی از قسمت‌های مجموعه «سرو، سپید، سرخ» است. این اپیزود داستان دختری به نام لیلا است که با اندوه از دست دادن پدرش پس از یک حمله هوایی شدید، دچار بحران عصبی شده و در بیمارستان بستری می‌شود، جایی که شخصیت‌هایی می بیند که هر کدام به نوعی درگیر پیامدهای جنگ هستند.

گلنوش قهرمانی، آزیتا ترکاشوند، آندیا عبدالرضایی و رضا فیاضی در این اپیزود به ایفای نقش پرداخته‌اند.

اپیزود «نگران» به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد امشب ۳۰ فروردین حوالی ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه یک می‌رود.