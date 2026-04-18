روایتی شخصی از دل جنگ رمضان؛ اپیزود «تماس» چگونه متولد شد؟

محمد پایدار کارگردان اپیزود «تماس» از مجموعه «سرو، سپید، سرخ» با اشاره به شکل‌گیری ایده این اپیزود به خبرنگار مهر گفت: شاید نتوانم جزئیات قصه را خیلی باز کنم و ترجیح می‌دهم مخاطب خودش آن را ببیند، اما آنچه برای من اهمیت داشت، حسی بود که از یک شب خاص در ذهنم مانده است؛ شبی که در میان بمباران، ناگهان آسمان با رعد و برق‌های شدید روشن شد و صدای آن، تمام صدای انفجارها را در خود گم کرد.

وی ادامه داد: در آن لحظه، ما دیگر صدای بمباران را نمی‌شنیدیم، فقط صدای رعد بود که صدایی بسیار بلند و متفاوت داشت. همان‌جا حس عجیبی به من دست داد؛ حس می‌کردم این صدا، نوعی پیام است، انگار که خداوند دارد الله‌اکبر می‌گوید و به ما یادآوری می‌کند که از هیچ‌چیز جز او نترسیم.

این کارگردان افزود: کمی بعد باران شروع شد و برای من آن باران، معنای خاصی مثل باران رحمت داشت. این حس در ذهنم شکل گرفت که نباید به لطف و رحمت هیچ‌کس جز خدا امید داشت. این تجربه برای من بسیار پررنگ بود و همان زمان با خودم گفتم که باید این حس را حفظ کنم و روزی آن را به یک اثر تبدیل کنم و نتیجه‌اش اپیزود «تماس» شد.

پایدار درباره ویژگی‌های این اپیزود توضیح داد: به نظرم یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سریال این است که در عین تلخی، لحظات کمدی هم دارد. در کنار واقع‌گرایی، رگه‌هایی از فضاهای غیرواقعی و حتی فانتزی در آن دیده می‌شود. این ترکیب برای من جذاب بود و از نظر لحن، این کار به تجربه قبلی‌ام، فیلم کوتاه «نوشابه مشکی» نزدیک است، البته نه از نظر تولید و تکنیک، بلکه از نظر حال‌وهوا و لحن روایت با آن فضا تشابه دارد.

وی درباره روند شکل‌گیری قصه نیز گفت: آن حسی که در آن شب تجربه کرده بودم، همیشه با من بود و من تلاش کردم آن حس را در بستر این داستان جاری کنم و به تصویر بکشم، بنابراین طراحی قصه را امیر ابیلی انجام داد.

این کارگردان در ادامه با اشاره به شرایط خاص تولید در روزهای جنگ تصریح کرد: در آن شرایط، خیلی‌ها کار را کنار گذاشتند، اما من احساس کردم باید کاری انجام بدهم. ما که سلاح به دست نگرفتیم و در میدان جنگ نبودیم، تنها کاری که بلدیم فیلمسازی است. برای من این یک فرصت مهم بود تا از توانایی‌ام استفاده کنم و سهمی داشته باشم، به همین دلیل این فرصت را از دست ندادم.

پایدار با تأکید بر نقش عوامل پشت صحنه عنوان کرد: این پروژه فقط مربوط به کارگردان و تهیه‌کننده نیست، گروه بزرگی از عوامل در آن نقش دارند. بسیاری از این افراد در شب‌هایی که خطر زیادی وجود داشت، پای کار ایستادند. یکی از شب‌های فیلمبرداری، شبی بود که پیش‌بینی‌های زیادی درباره شدت حملات مطرح می‌شد و همه نگران بودند. با این حال، ما در فضای بیرونی و در خیابان مشغول فیلمبرداری بودیم. به خاطر دارم برخی از عوامل مدام ساعت و گوشی‌هایشان را چک می‌کردند تا ببینند چه اتفاقی قرار است بیفتد، اما در عین حال، سر کارشان ایستاده بودند. اطمینان دارم این ایستادگی برای پول و شهرت هم نبود.

این کارگردان افزود: این افراد می‌دانستند که قرار نیست بعدها تقدیر ویژه‌ای از آنها شود یا به واسطه این کار به شهرت خاصی برسند. حتی خطر جانی هم وجود داشت، اما با این حال، در صحنه ماندند. برای من این موضوع بسیار قابل توجه و قابل احترام بود.

پایدار با اشاره به فضای حاکم بر گروه تولید گفت: در طول فیلمبرداری بارها صدای پدافند و اتفاقاتی را تجربه کردیم که در شرایط عادی فیلمسازی کمتر پیش می‌آید. معمولاً اگر چنین شرایطی پیش بیاید، کار متوقف می‌شود اما ما در آن مقطع به کار ادامه می‌دادیم. همین مسئله باعث شد فضای گروه صمیمی‌تر شود و همه با انرژی بیشتری کنار هم کار کنند. آن زمان برخی از عوامل به من می‌گفتند که با خانواده‌هایشان خداحافظی کرده‌اند و گفته‌اند ممکن است بازنگردند. این لحظات، تجربه‌هایی نیست که هر فیلمسازی در طول کارش با آن مواجه شود و به نظرم ارزش خاصی دارد.

این کارگردان در پایان درباره نسبت شخصی خود با این اثر گفت: از آنجا که این کار را با لحن شخصی خودم ساختم و حس و حال آن روزها در آن جاری است، «تماس» برای من یک اثر کاملاً شخصی و بسیار دوست‌داشتنی است. همین شخصی بودن، مهم‌ترین ویژگی این کار برای من محسوب می‌شود.

اپیزود «تماس» از مجموعه «سرو، سپید، سرخ» امشب ۲۹ فروردین از شبکه یک پخش می شود.

امیر نوروزی، واله‌ داوودنژاد و هدیه حسینی‌نژاد در این اپیزود به ایفای نقش پرداخته‌اند.