۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۳۵

برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در همدان

همدان-معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان از برگزاری نمایشگاه مستقیم کالاهای اساسی با نرخ مصوب از تاریخ ۶ تا ۱۱ اردیبهشت در همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی حسینی عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به منظور تنوع بخشی به کالاهای اساسی قابل عرضه به صورت مستقیم و ارتقای کیفیت خدمات، نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای اساسی از روز یکشنبه به مدت یک هفته در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی همدان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: پیش‌تر قرار بود عرضه کالاها در مراکز موقت انجام شود، اما اکنون با هدف افزایش تنوع و کیفیت، تمامی کالاها با نرخ مصوب در قالب نمایشگاه عرضه خواهند شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان بیان کرد: برای سهولت دسترسی مردم به نمایشگاه بین‌المللی همدان، اتوبوس‌های شهری از مبدأ میدان امام‌زاده عبدالله(ع) و میدان سپاه (چراغ قرمز) رفت و برگشت بازدیدکنندگان را انجام خواهند داد.

وی با بیان اینکه در سایر شهرستان‌های استان نیز عرضه کالاهای اساسی با نرخ مصوب همچنان در قالب مراکز موقت ادامه خواهد داشت، ادامه داد: این نمایشگاه در همدان از روز یکشنبه ۶ اردیبهشت تا روز جمعه ١١ اردیبهشت‌ماه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ پذیرای شهروندان همدانی خواهد بود.

کد مطلب 6809258

