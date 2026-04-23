به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب پیش از ظهر پنجشنبه در همایش سراسری روحانیون، معین و معینه‌های کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۵ برگزار شد، با گرامیداشت ایام دهه کرامت و هفته حج، به تبیین جایگاه والای این فریضه الهی در منظومه معارف دینی پرداخت و اظهار کرد: حج در نگاه دینی از جایگاهی ممتاز برخوردار است و در میان عبادات به عنوان جلوه‌ای جامع از بندگی شناخته می‌شود.



وی با اشاره به شرایط متفاوت برگزاری حج در سال جاری و تحولات منطقه‌ای افزود: روند برنامه‌ریزی برای اعزام زائران در سال جاری با پیچیدگی‌های متعددی همراه بود و حتی بیش از یک‌بار سازماندهی کاروان‌ها انجام شد.



نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت گفت: پیش از بروز جنگ تحمیلی، برنامه‌ریزی‌ها برای اعزام حدود ۸۵ هزار زائر انجام شده و قراردادها نیز منعقد شده بود، اما با آغاز درگیری‌ها، امکان اعزام در این سطح از بین رفت و ناگزیر ظرفیت‌ها مورد بازنگری قرار گرفت.



وی ادامه داد: پس از مذاکرات صورت‌گرفته با طرف سعودی و تعیین سقف اعزام حداکثر ۳۰ هزار نفر، که عمدتاً از مسیر زمینی امکان‌پذیر بود، موضوع در مراجع ذی‌صلاح بررسی شد و در نهایت در تاریخ ۲۸ فروردین، مجوز برگزاری حج صادر شد.



نواب با تأکید بر اینکه حج یک واجب شرعی غیرقابل تعطیل در شرایط امکان است، تصریح کرد: حتی در دوران سخت ائمه اطهار (ع)، این فریضه تعطیل نشده و همواره به عنوان یکی از ارکان اساسی دین مورد توجه بوده است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش روحانیون کاروان‌ها اشاره کرد و گفت: مبلغان اعزامی باید سه ویژگی اساسی را مدنظر قرار دهند، نخست اثرگذاری واقعی بر زائران، دوم برخورداری از همت والا در انجام وظایف و سوم توکل و اتکای مستمر به لطف الهی.



نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت افزود: ارتباط با زائران نباید صرفاً اداری یا سطحی باشد، بلکه لازم است این تعامل در سطحی معرفتی و عمیق شکل گیرد تا بتواند پاسخگوی نیازهای معنوی آنان باشد.



وی با اشاره به شعار حج امسال بیان کرد: در سالی که مصادف با یکهزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اکرم (ص) است، شعار حج با محوریت سلوک قرآنی، رحمت نبوی و وحدت امت اسلامی انتخاب شده که باید در برنامه‌های فرهنگی کاروان‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد.



نواب در ادامه با اشاره به شرایط امنیتی حج اظهار کرد: با وجود برخی نگرانی‌ها، امنیت لازم برای برگزاری مناسک فراهم است و ضروری است روحانیون با ایجاد آرامش روانی، زائران را در انجام اعمال یاری کنند.



وی گفت: در ابتدای جنگ تحمیلی اخیر نیز حدود ۱۱ هزار زائر عمره ایرانی با احترام کامل از سوی میزبانان پذیرایی شده و از مسیر عراق به کشور بازگشتند که این امر نشان‌دهنده مدیریت مناسب در شرایط بحرانی است.



نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت همچنین به موضوع رهبری و تحولات اخیر اشاره کرد و افزود: مسیر ترسیم‌شده از سوی رهبر شهید انقلاب اسلامی با قوت ادامه دارد و این جریان متوقف نخواهد شد.



وی تأکید کرد: در سال‌های گذشته، دیدار با رهبر انقلاب در آستانه حج فرصتی برای بهره‌مندی از رهنمودهای راهبردی بود، اما امسال با فقدان ایشان، این مسئولیت سنگین‌تر شده و استمرار این مسیر بر عهده جانشین ایشان قرار دارد.



نواب در پایان خاطرنشان کرد: روحانیون کاروان‌ها در شرایط فعلی نقش مهمی در مدیریت افکار، پاسخگویی به شبهات و تقویت روحیه زائران دارند و باید با آمادگی کامل در این مسیر گام بردارند.