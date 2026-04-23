نمایش فیلم تئاتر «فلیبگ» در مجموعه تئاتر لبخند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر لبخند، فیلم تئاتر «فلیبگ» (۲۰۱۹) به نویسندگی فیبی والر بریج و کارگردانی ویکی جونز شنبه ۵ اردیبهشت ساعت ۱۸ در فیلم خانه مجموعه تئاتر لبخند به نمایش در میآید.
پس از نمایش این فیلم تئاتر نشست نقد و بررسی آن با حضور عباس غفاری (میزبان) و رامتین شهبازی (منتقد تئاتر) برگزار میشود.
این فیلم تئاتر نگاهی است به زندگی زنی متفاوت به نام فلیبگ با سبک زندگی متفاوت. خانواده و روابط دوستی او دچار مشکلات فراوانی شده است و کافهاش هم به سختی به کارش ادامه میدهد. او متوجه میشود که چیزی برای از دست دادن ندارد.
