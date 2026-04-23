۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

نمایش فیلم تئاتر «فلیبگ» در مجموعه تئاتر لبخند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر لبخند، فیلم تئاتر «فلیبگ» (۲۰۱۹) به نویسندگی فیبی والر بریج و کارگردانی ویکی جونز شنبه ۵ اردیبهشت ساعت ۱۸ در فیلم خانه مجموعه تئاتر لبخند به نمایش در می‌آید.

پس از نمایش این فیلم تئاتر نشست نقد و بررسی آن با حضور عباس غفاری (میزبان) و رامتین شهبازی (منتقد تئاتر) برگزار می‌شود.

این فیلم تئاتر نگاهی‌ است به زندگی زنی متفاوت به نام فلیبگ با سبک زندگی متفاوت. خانواده و روابط دوستی او دچار مشکلات فراوانی شده است و کافه‌اش هم به سختی به کارش ادامه می‌دهد. او متوجه می‌شود که چیزی برای از دست دادن ندارد.

علاقه‌مندان برای حضور در این جلسه می‌توانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند.

فریبرز دارایی

