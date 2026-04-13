آغاز به کار  مجموعه تئاتر لبخند در سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر لبخند، مجموعه تئاتر لبخند در سال نو، فعالیتهای فرهنگی خود را از روز سهشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ با اکران «انیمههای برتر جهان» از سر میگیرد. در این رویداد، علاقهمندان به هنر انیمه فرصت خواهند داشت تا از میان مهمترین آثار تاریخ این مدیوم سینمایی، ساخته کارگردانان نامآشنایی چون هایائو میازاکی و ایسائو تاکاهاتا، به تماشا بنشینند.
در بخش نمایش فیلمهای هایائو میازاکی، آثاری چون «شاهزاده مونونوکه» (تولید ۱۹۹۷) و «شهر ارواح» (تولید ۲۰۰۱) روی پرده خواهند رفت. همچنین، فیلمهای «افسانه پرنسس کاگویا» (تولید ۲۰۱۳) و «مزار کرمهای شبتاب» (تولید ۱۹۸۸)، که هر 2 به کارگردانی ایسائو تاکاهاتا فقید ساخته شدهاند، نیز برای علاقهمندان به نمایش درمیآیند.
این مجموعه همچنین اعلام کرد اجرای نمایشهای جدید از هفته دیگر شروع میشود.
