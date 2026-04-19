اجرای نمایش «لوله» در مجموعه تئاتر لبخند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر لبخند، نمایش «لوله» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا ‌اجلی و تهیه‌کنندگی فرزین ‌حاجیلو اجراهای مجدد خود را از ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ آغاز می‌کند. این نمایش پیش‌تر در سال ۱۳۹۷ در سالن اصلی مولوی و بعد از آن در تماشاخانه هامون شهر رشت و آخرین بار در اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۰ در سالن ناظرزاده تماشاخانه ایران‌شهر اجرا شده است.

در خلاصه این نمایش آمده است: گروهی از کارگرانِ شرکت تخلیهٔ چاه تحت سلطهٔ یک سرکارگر قرار دارند. سرکارگر طبق دستور مقامات بالادستی، هفت کارگر را اخراج می‌کند و باقی داستان از همان‌جا شروع می‌شود.

محمدرضا ‌آریان، یاسمن ‌وفایی، ابراهیم ‌عبدی، فرزین ‌حاجیلو، شادی ‌صف‌شکن، مهلا ‌رمضان‌پور، علی ‌نهاوندی بازیگران نمایش «لوله» هستند.

سایر عوامل نمایش عبارت‌اند از: مشاور پروژه: یاسمن ‌وفایی، سرپرست گروه کارگردانی: مهشید ‌دلاوری، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: مهدیس قائمی، منشی صحنه: عاطفه ابراهیمی، طراح پوستر و بروشور: آرش ‌وکیل‌زاده، طراح لباس: متین ‌کیمنش، دستیار لباس: مهتاب ‌رسولوی، طراح نور: میلاد ‌الهی، آهنگساز: عرفان فرشی‌زاده، مربی آواز: مانیا اصغری، مدیر تولید: محمد ‌آقایی‌پور، مدیر صحنه: زهرا ‌شاهدوست.

این نمایش از ۳۱ فروردین ۱۴۰۵، هر شب ساعت ۱۸:۳۰، در سالن شماره سه مجموعه ‌تئاتر ‌لبخند میزبان مخاطبان خواهد بود. مدت زمان این نمایش ۶۰ دقیقه است.

پیش‌فروش بلیت «لوله» هم‌اکنون در سایت تیوال و سینماتیکت آغاز شده است.