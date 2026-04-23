۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

برگزاری مراسم روز جهانی نجوم به زمان دیگری موکول شد

براساس اعلام کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران برگزاری مراسم روز جهانی نجوم به دلیل رخدادها و شرایط پیش‌آمده در ماه‌های اخیر به زمان دیگری موکول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران اعلام کرد: روز نجوم امسال به روال معمول تعیین آن که باید آخر هفته‌ای در بازه نیمه آوریل تا نیمه مه باشد، برابر با ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ خواهد بود. مطابق روال سال‌های گذشته، برنامه‌ریزی‌های اولیه برای برگزاری این مناسبت از ماه‌ها پیش و از زمان مشخص شدن تاریخ آن در دی‌ماه، در کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران آغاز شده بود.

با این حال، رخدادها و شرایط پیش‌آمده در ماه‌های اخیر، از جمله ناپایداری‌های عمومی، محدودیت‌های ارتباطی، عدم امکان اطلاع‌رسانی مؤثر و همچنین تداوم شرایط خاص کشور، روند برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های اجرایی را با دشواری‌های جدی روبه‌رو ساخت. در ادامه نیز با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده، امکان برگزاری تجمعات عمومی فراهم نشده و فعالیت بسیاری از دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز علمی به شکل مجازی یا خارج از شرایط عادی پیش می‌رود.

از این‌رو، در شرایط کنونی برگزاری شایسته و ایمن برنامه‌های روز نجوم در سطح مورد انتظار کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران میسر نیست. بر همین اساس، کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران اعلام می‌دارد که مراسم و برنامه‌های رسمی روز نجوم در موعد رسمی آن در سال ۱۴۰۵ اجرا نخواهد شد و برگزاری آن به زمان مناسب دیگری موکول می‌شود.

بی‌تردید، روز نجوم تنها یک مناسبت در تقویم نیست، بلکه فرصتی برای ترویج علم، گفت‌وگو، همدلی و نگاه دوباره به آسمانی است که همواره بر فراز همه ما گسترده است. امید داریم در روزگاری آرام‌تر، با شرایطی مناسب‌تر و با همراهی دوباره خانواده بزرگ نجوم ایران، این رویداد ارزشمند را در شأن مردم عزیز کشورمان برگزار کنیم. برای ایران عزیز، آرامش، امنیت و روزهایی روشن آرزو داریم.

مهتاب چابوک

