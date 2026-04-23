به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خان‌محمدی ظهر پنج شنبه دیدار با خانواده شهیده شیری با بیان اینکه جامعه فرهنگی کشور همواره پیش‌گام ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بوده و نام و یاد این بانوی شهید به‌عنوان الگویی ماندگار برای نسل‌های آینده باقی خواهد ماند، گفت: دیدار با خانواده شهدا را یک توفیق خاص می‌دانیم؛ همانطور که رهبر جوان ۲۲ صفت از رهبر شهید در پیام به مناسبت چهلم ایشان ارسال کردند و یکی از ویژگی‌های ناب آن دیدار و دلجویی از خانواده شهدا است.

وی با اشاره به اینکه ایشان تاکید کردند که اهل محل خانواده شهدای رمضان را تنها نگذارند، افزود: کسانی که ماندند باید کار زینبی کنند و صبر ملت دشمن را دیوانه کرده است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس استان زنجان با بیان اینکه کسانی که سر سوزن بهره‌ای از انسانیت برده باشند از جنایت‌های دشمن متاثر می‌شوند، ادامه داد: آمریکا هزاران کشور را برای پیشبرد اهداف خود واسطه می‌کند اما این خون شهدا است که نتیجه داده است.

وی افزود: آمریکا تصور می‌کرد، می‌تواند سه روزه رژیم را تغییر دهد اما خون شهدا و رهبر شهید نظام را پابرجاست نگه داشته است. دشمن به حسینیه اعظم زنجان کودکستان، بیمارستان. شیرخوارگاه رحم نکرد و خون شهدای نوجوان راه مبارزه با استکبار را روشن‌تر کرده است.

شهیده شیری نیز در اثر حمله ناجوانمردانه دشمن به یک منزل مسکونی به همراه همسر و فرزند خود به نام‌های محسن احمدی و فاطمه احمدی به شهادت رسید. از یک دختر به نام معصومه به یادگار مانده است.

گفتنی است رئیس سازمان نوسازی مدارس در بدو ورود به استان زنجان با حضور در مزار شهدا به مقام شامخ شهدای جنگ رمضان از جمله شهید امیرحسام انصاری ادای احترام کرد.

شهید امیرحسام انصاری از کارکنان وظیفه سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان و از ورزشکاران بااخلاق بود که در اوایل جنگ رمضان در اثر حملات تجاوزکارانه آمریکایی- صهیونی به شهادت رسید.