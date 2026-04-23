دستورالعمل بزرگداشت مقام معلم و استاد در دانشگاه آزاد ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد جهان بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل بزرگداشت مقام معلم و استاد در دانشگاه آزاد اسلامی را ابلاغ کرد.
متن این دستورالعمل به شرح زیر است؛
روز معلم و استاد، در هر زمان، مجالی برای تأمل در جایگاه بنیادین معلم در هندسه پیشرفت کشور است؛ اما در شرایط کنونی، این مناسبت از سطح یک گرامیداشت تقویمی فراتر رفته و به نقطهای برای بازتعریف نسبت «علم، تربیت و مسئولیت» بدل شده است. امروز که تداوم حیات دانشگاه در بسترهای مجازی رقم خورده و در عین حال، جمعی از استادان فرهیخته و اعضای هیأت علمی این نهاد در پی تجاوز غیرقانونی و غیرانسانی آمریکایی– صهیونیستی به خاک ایران عزیز، به فیض شهادت نائل آمدهاند، ضرورت بازخوانی نقش استاد، نهتنها بهمثابه حامل دانش، بلکه بهعنوان «مربی جان و معمار هویت»، بیش از پیش آشکار میشود. همینجا فرصت را مغتنم شمرده و یاد و نام استاد فرزانه، شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی رییس فقید دانشگاه آزاد اسلامی که در سحرگاه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ در حمله رژیم غاصب صهیونیستی به شهادت رسیدند را گرامی می دارم.
در منظومه دانشگاه آزاد اسلامی، استاد صرفاً انتقالدهنده معلومات نیست؛ بلکه در متن تعاملات آموزشی، عهدهدار پرورش عقلانیت، تقویت ایمان، شکلدهی به هویت مسئولانه و هدایت فکری و اجتماعی دانشجویان برای زیستی متعهدانه و مومنانه است. این نقش تربیتی، اگرچه در زیستبوم دیجیتال با چالشهایی مواجه است، اما در عین حال، فرصتهایی نو برای تعمیق ارتباط استاد و دانشجو و بازآفرینی شیوههای اثرگذاری فراهم آورده است. از این منظر، پیوند وثیق «آموزش و تربیت» همچنان باید کانون توجه سیاستگذاری دانشگاه باقی بماند.
شهادت جمعی از استادان این دانشگاه، یادآور آن است که علم در تراز انقلاب اسلامی، از تعهد و مسئولیت اجتماعی جدا نیست؛ چنانکه در سیره استاد شهید آیتالله مرتضی مطهری (ره)، علم و تربیت با مجاهدت و بصیرت درهم تنیده است. بزرگداشت مقام معلم و استاد در سال جاری، باید بازتابدهنده این حقیقت و ناظر به اقتضائات زمانه باشد.
بر این اساس، موارد زیر جهت اقدام ابلاغ میگردد:
۱. طراحی و اجرای پویشهای فراگیر برای بزرگداشت مقام استاد، با تمرکز بر معرفی ابعاد علمی، تربیتی و اجتماعی استادان از طریق تولید و انتشار محتوای چندرسانهای هدفمند. به عنوان نمونه می توان ویدئوهای کوتاهی توسط دانشجویان علاقه مند درباره اثرگذاری علمی- تربیتی یک استاد تهیه شود.
۲. تدوین، گردآوری و انتشار مجموعه ای فاخر از پیام های استادان که در پویش دانشگاه در کنار ایران؛ هر استاد یک پیام مشارکت داشتند.
۳. طراحی و برگزاری مراسم های حضوری یا مجازی برای تجلیل شایسته از معلمان و استادان با توجه به شرایط و اقتضائات استانی
۴. حضور نمادین هیات رئیسه واحدها در منزل معلمان و اساتید برجسته برای تجلیل از مجاهدت ایشان و خانواده هایشان
۵. بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و هنری در بسترهای فیزیکی یا دیجیتال، برای برگزاری نمایشگاهها، تولید آثار ادبی و هنری و... با محوریت مقام معلم و استاد
۶. برنامهریزی برای پوشش رسانهای مؤثر و هدفمند فعالیتها در فضای مجازی و رسانههای رسمی، بهمنظور تقویت روایت دانشگاه از نقش علمی– تربیتی معلمان و استادان در شرایط جاری.
امید است با اجرای دقیق، خلاقانه و متوازن این سیاست ها، ضمن پاسداشت مقام والای معلم و استاد و گرامیداشت یاد استادان شهید، گامی مؤثر در جهت تعمیق هویت علمی، تربیتی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی برداشته شود.
