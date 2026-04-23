به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی ظهر پنجشنبه در دیدار با مدیرکل سابق و مدیرکل جدید صداوسیمای استان قم که در سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، با اشاره به سوابق مدیریتی و تجربیات انباشته‌شده در مجموعه صداوسیمای استان قم اظهار داشت: طی سال‌های گذشته مدیران توانمند و با تجربه‌ای در این مجموعه فعالیت داشته‌اند و انتظار می‌رود دستاوردها و تجارب آنان پشتوانه‌ای برای ارتقای عملکرد در دوره‌های پیش رو باشد.



وی با تأکید بر جایگاه بنیادین باور دینی در رسانه ملی افزود: باور دینی زمانی اثرگذار خواهد بود که در عرصه عمل نیز نمود داشته باشد، در غیر این صورت کارکردی نخواهد داشت.



وی در ادامه با استناد به آیه ۷ سوره احزاب تصریح کرد: هدایت افکار عمومی و دعوت جامعه به سوی خداوند، معاد و آموزه‌های الهی باید بر پایه گفتار استوار و منطقی صورت گیرد.



امام‌جمعه قم با اشاره به جایگاه ویژه این شهر در جهان تشیع و اندیشه اسلامی اظهار داشت: قم صرفاً یک شهر نیست، بلکه پایگاه مهم تشیع و کانون اندیشه‌ورزی در جهان اسلام به شمار می‌رود.



وی افزود: استقرار مرجعیت شیعه در این شهر و نقش حوزه‌های علمیه، قم را به مرکز اثرگذار فکری و راهبردی نظام اسلامی تبدیل کرده است.



آیت‌الله سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط رسانه‌ای و جنگ روایت‌ها خاطرنشان کرد: امروز در فضای جنگ تحمیلی رسانه‌ای، دشمن با بهره‌گیری از ابزارهای گسترده تبلیغاتی، تلاش می‌کند واقعیت‌ها را وارونه جلوه دهد و حتی جای شهید و جلاد را در روایت‌های خود تغییر دهد.



تولیت آستان مقدس بانوی کرامت با بیان اینکه رسانه ملی امروز مأموریتی فراتر از پخش برنامه‌های معمول بر عهده دارد، تصریح کرد: در شرایط کنونی سه مأموریت اساسی برای صداوسیما قابل تعریف است که در رأس آن شکستن محاصره رسانه‌ای دشمن قرار دارد، چراکه دشمن با شبکه‌ای گسترده در سطح جهانی به دنبال القای ناامیدی و تضعیف اراده ملت‌ها است.



وی ادامه داد: دومین مأموریت مهم رسانه ملی، تبدیل شدن به مرجع صدور روایت نخست از رویدادها است، به گونه‌ای که پیش از شکل‌گیری شبهه و روایت‌سازی‌های مخدوش، حقیقت با زبان هنر، منطق و بیان قابل فهم برای عموم جامعه منتقل شود.



وی همچنین در تبیین مأموریت سوم صداوسیمای استان قم اظهار داشت: بازتاب دقیق و مستمر تحولات اجتماعی و آنچه از آن به عنوان نبض حضور مردم در صحنه یاد می‌شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.



وی افزود: حضورهای مردمی، اجتماعات و صحنه‌های حماسی که در شرایط حساس شکل می‌گیرد، نیازمند بازنمایی دقیق رسانه‌ای است.



امام‌جمعه قم در ادامه با اشاره به اهمیت هویت‌بخشی رسانه‌ای به قم گفت: مرجعیت‌بخشی به جایگاه قم، حوزه‌های علمیه، خاستگاه انقلاب اسلامی و حضور شیعیان از نقاط مختلف جهان در این شهر، از رسالت‌های مهم صداوسیمای استان قم به شمار می‌رود.



آیت‌الله سعیدی در پایان با تأکید بر اهمیت گفتار مستدل و متقن در برابر جنگ شناختی دشمن تصریح کرد: قول سدید بر پایه منطق و استدلال باید به گونه‌ای ارائه شود که امکان تردید و اثرگذاری شایعات در ذهن مخاطب را از بین ببرد و حقیقت را به صورت روشن و قابل اتکا منتقل کند.