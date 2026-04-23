حادثه دریایی در شاخ آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از حادثه در آب‌های سومالی واقع در شاخ آفریقا خبر داد.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که ناخدای یک کشتی باری گزارش داده که در فاصله ۸۳ مایل دریایی جنوب‌شرقی «ایل» در سومالی، دو فروند قایق کوچک حامل افراد مسلح به کشتی نزدیک شده‌اند.

بر اساس این گزارش، یک قایق تا فاصله ۶۰۰ متری نزدیک شد. پس از شلیک تیرهای هشدار از سوی کشتی، افراد مسلح حاضر در قایق نیز آتش گشودند. در نهایت قایق‌ها دور شده و کشتی را ترک کردند.

درحال حاضر، تمامی خدمه سالم هستند.

این در حالی است که روز گذشته، عبدالله ورفا، سفیر سومالی در اتیوپی و اتحادیه آفریقا در واکنش به حمایت رژیم صهیونیستی از جدایی‌طلبان منطقه «سومالی‌لند» با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد که هرگونه دخالت در حاکمیت کشور سومالی «عواقبی» به دنبال خواهد داشت.

وی بدون اشاره مستقیم به رژیم صهیونیستی نوشت: هر کشوری که در امور داخلی سومالی دخالت کند و تمامیت ارضی و حاکمیت آن را به خطر بیندازد، با عواقبی از جمله احتمال اعمال محدودیت بر دسترسی به تنگه باب‌المندب مواجه خواهد شد.»

این هشدار سفیر سومالی چند روز پس از آن بیان می‌شود که رژیم صهیونیستی از توافق تبادل سفیر با منطقه جدایی‌طلب «سومالی‌لند» خبر داد.