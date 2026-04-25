رایزنی وزیران خارجه عمان و سومالی درباره تحولات شاخ آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه عمان، بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان و عبدالسلام عبدی علی وزیر خارجه سومالی در مسقط دیدار کردند.

در این دیدار روابط دوجانبه و راه‌های توسعه آن در زمینه‌های مختلف در راستای تقویت شراکت و حمایت از منافع مشترک بررسی شد.

دو طرف درباره آخرین تحولات اوضاع در منطقه و شاخ آفریقا رایزنی و بر اهمیت حمایت از تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با هدف تحکیم امنیت و ثبات و تقویت روندهای توسعه تاکید کردند.

البوسعیدی بر موضع ثابت عمان در حمایت از یکپارچگی، حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی و اراده ملت آن و عدم به رسمیت شناختن نهادهای خارج از چارچوب حکومت سومالی تاکید کرد.

از طرفی دیگر وزیر خارجه سومالی از نقش دیپلماتیک سازنده عمان و تلاش‌های پیوسته ان برای حمایت از تثبیت امنیت و ثبات و اتحاد و نزدیکی از طریق تقویت فرصت‌های گفت‌وگو میان همه طرف‌ها تقدیر کرد.