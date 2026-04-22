به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالله ورفا»، سفیر سومالی در اتیوپی و اتحادیه آفریقا در واکنش به حمایت رژیم صهیونیستی از جدایی‌طلبان منطقه «سومالی‌لند» با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد که هرگونه دخالت در حاکمیت کشور سومالی «عواقبی» به دنبال خواهد داشت.

وی بدون اشاره مستقیم به رژیم صهیونیستی نوشت: هر کشوری که در امور داخلی سومالی دخالت کند و تمامیت ارضی و حاکمیت آن را به خطر بیندازد، با عواقبی از جمله احتمال اعمال محدودیت بر دسترسی به تنگه باب‌المندب مواجه خواهد شد.»

این هشدار سفیر سومالی چند روز پس از آن بیان می‌شود که رژیم صهیونیستی از توافق تبادل سفیر با منطقه جدایی‌طلب «سومالی‌لند» خبر داد.

سومالی‌لند سال ۱۹۹۱ اعلام استقلال از دولت مرکزی سومالی کرد، اما تاکنون به جز رژیم صهیونیستی نه سازمان ملل و نه هیچ کشور دیگری استقلال این منطقه از کشور سومالی را به رسمیت نشناختند.