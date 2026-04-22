۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷

تهدید سومالی به ممنوعیت عبور کشتی‌های رژیم اسرائیل از باب‌المندب

در واکنش به اقدام رژیم اسرائیل برای تبادل سفیر با منطقه جدایی طلب سومالی لند، سومالی اعلام کرد که اجازه عبور کشتی‌های رژیم صهیونیستی از تنگه باب المندب را نمی‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالله ورفا»، سفیر سومالی در اتیوپی و اتحادیه آفریقا در واکنش به حمایت رژیم صهیونیستی از جدایی‌طلبان منطقه «سومالی‌لند» با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد که هرگونه دخالت در حاکمیت کشور سومالی «عواقبی» به دنبال خواهد داشت.

وی بدون اشاره مستقیم به رژیم صهیونیستی نوشت: هر کشوری که در امور داخلی سومالی دخالت کند و تمامیت ارضی و حاکمیت آن را به خطر بیندازد، با عواقبی از جمله احتمال اعمال محدودیت بر دسترسی به تنگه باب‌المندب مواجه خواهد شد.»

این هشدار سفیر سومالی چند روز پس از آن بیان می‌شود که رژیم صهیونیستی از توافق تبادل سفیر با منطقه جدایی‌طلب «سومالی‌لند» خبر داد.

سومالی‌لند سال ۱۹۹۱ اعلام استقلال از دولت مرکزی سومالی کرد، اما تاکنون به جز رژیم صهیونیستی نه سازمان ملل و نه هیچ کشور دیگری استقلال این منطقه از کشور سومالی را به رسمیت نشناختند.

    • فرامرز انوشه پور IR ۰۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      قابل توجه لندن .فرانسه . اتحادیه اروپا . و ناتو !؟ قدم به قدم باید به امت مقاومت باج و خراج بدهید
    • فرامرز انوشه پور IR ۰۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      تمام ملل از لندن فرانسه اتحادیه اروپا و ببرکاغذی ناتو در آبراهه هرمز و باب مندب باج خواهند داد بجز بی بی و ترامپ قلدر

