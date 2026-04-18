حمایت قاهره از یکپارچگی سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر در دیدار با حسن شیخ محمود رئیس جمهور سومالی، بر حمایت ثابت کشورش از یکپارچگی و حاکمیت سومالی و نهادهای ملی این کشور تاکید و با هر اقدام یک جانبه علیه یکپارچگی و حاکمیت سومالی اعلام مخالفت کرد.

عبدالعاطی در این دیدار که در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا برگزار شد همچنین بر اهمیت ادامه تامین مالی کامل و پایدار نیروهای اتحادیه آفریقا مستقر در سومالی که مسئول پشتیبانی و حفظ ثبات در این کشور هستند تاکید کرد.

عبدالعاطی همچنین به رسمیت شناخته شدن سومالی لند از سوی رژیم صهیونیستی و اعزام نماینده دیپلماتیک به این منطقه را محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه اتحادیه آفریقا توصیف کرد.

وزیر امور خارجه مصر همچنین بر تمایل کشورش به افزایش مبادلات تجاری با سومالی و حمایت از این کشور برای تحکیم امنیت و ثبات به ویژه در مقابله با تروریسم و افراط گرایی تاکید کرد.