به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر اطلاعرسانی سومالی در گفتوگو با الجزیره گفت: تعیین سفیر از سوی اسرائیل در «سومالیلند» را شدیدا محکوم میکنیم.
وی همچنین تصمیم رژیم صهیونیستی مبنی بر به رسمیت شناختن سومالیلند را محکوم کرد و گفت که دولت سومالی این موضوع را از طریق سازمان ملل و نهادهای بینالمللی دنبال میکند.
وزیر اطلاعرسانی سومالی در بخش دیگری از سخنان خود هشدار داد که اسرائیل باید از ایجاد کانون درگیری جدید در شاخ آفریقا خودداری کند.
رژیم صهیونیستی در سال گذشته سومالیلند را که به رسمیت شناخت و دولت سومالی ضمن محکوم کردن این اقدام اعلام کرد که این منطقه همچنان بخشی از قلمرو حاکمیت این کشور است.
منطقه خودمختار سومالی لند در نزدیکی تنگه باب المندب واقع شده و مشرف بر خلیج عدن است که با توجه به اهمیت استراتژیک این منطقه، رژیم صهیونیستی به دنبال نفوذ در آن است.
نظر شما