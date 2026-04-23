۵۸ درصد مسکن روستایی مازندران مقاوم است

به گزارش خبرنگار مهر ،علی‌اصغر احمدی بعدازظهر پنجشنبه در آیین افتتاح طرح هادی روستای رودبار بخش مرکزی شهرستان بهشهر، با اشاره به افتتاح ۶۵۰ پروژه عمرانی در مازندران اظهار کرد: این پروژه ها با اعتبار ۳ هزار میلیارد تومان در استان مازندران طی مناسبت‌های مختلف از سال گذشته افتتاح شد.

وی افزود: از ابتدای طرح ساخت مسکن روستایی تاکنون، ۸ هزار واحد مسکونی به بانک‌ها معرفی شده که برای ۴۵۰۰ واحد آن پرونده تشکیل و به بهره‌برداری رسیده است.

احمدی همچنین از پرداخت هشت هزار میلیارد تومان توسط دولت برای مابه‌التفاوت سود تسهیلات مسکن روستایی به بانک مرکزی خبر داد.

وی گفت: از مجموع ۴۴۴ هزار و ۱۲۱ واحد مسکن روستایی در ۳۶۰۰ روستای استان، ۵۸ درصد از منازل روستایی مقاوم‌سازی شده‌اند و از این رو، ضرورت دارد تا متقاضیان برای ساخت واحدهای مقاوم اقدام کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران در خصوص دستاوردهای شهرستان بهشهر، از اجرای ۲۴ پروژه عمرانی با ۲۴ میلیارد تومان اعتبار دولتی در این منطقه خبر داد.

وی افزود: ۲۲ پروژه از این تعداد به اتمام رسیده و طرح هادی روستای رودبار نیز در قالب سفر استاندار مازندران به این شهرستان، مورد بهره‌برداری قرار گرفت.