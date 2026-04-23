سرنگونی پهپاد رژیم صهیونیستی در لبنان/ پاسخ حزب الله به جنایت «الطیری»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، حزب الله اعلام کرد در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی به این کشور، ساعت ۱۰:۳۰ لمروز پنج شنبه به وقت بیروت یک پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی را در شهرک مجدل زون در جنوب لبنان سرنگون کرده است.

در بیانیه دیگر حزب الله آمده است: در دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط دشمن اسرائیلی و حمله به غیرنظامیان در شهرک الطیبه، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت 6 صبح امروز پنجشنبه، با سلاح‌های مناسب، تجمع سربازان ارتش دشمن اسرائیلی را در شهر الطیبه هدف قرار دادند.

حزب الله همچنین اعلام کرد: برای دفاع از لبنان و مردم آن و پاسخ به نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و حمله به غیرنظامیان در شهرک الطیری، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۱۰:۰۰ صبح امروز مرکز تجمع نظامیان اشغالگر را در شهرک الطیبه هدف حمله پهپادی قرار دادند.