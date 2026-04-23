  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

سرنگونی پهپاد رژیم صهیونیستی در لبنان/ پاسخ حزب الله به جنایت «الطیری»

حزب الله اعلام کرد علاوه بر انجام دو عملیات در پاسخ به جنایت رژیم صهیونیستی در دو شهرک الطیری و الطیبه، یک پهپاد جاسوسی این رژیم را در آسمان شهرک «مجدل زون» در جنوب لبنان سرنگون کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، حزب الله اعلام کرد در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی به این کشور، ساعت ۱۰:۳۰ لمروز پنج شنبه به وقت بیروت یک پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی را در شهرک مجدل زون در جنوب لبنان سرنگون کرده است.

در بیانیه دیگر حزب الله آمده است: در دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط دشمن اسرائیلی و حمله به غیرنظامیان در شهرک الطیبه، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت 6 صبح امروز پنجشنبه، با سلاح‌های مناسب، تجمع سربازان ارتش دشمن اسرائیلی را در شهر الطیبه هدف قرار دادند.

حزب الله همچنین اعلام کرد: برای دفاع از لبنان و مردم آن و پاسخ به نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و حمله به غیرنظامیان در شهرک الطیری، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۱۰:۰۰ صبح امروز مرکز تجمع نظامیان اشغالگر را در شهرک الطیبه هدف حمله پهپادی قرار دادند.

کد مطلب 6809201

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

