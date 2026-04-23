۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۱

اذعان صهیونیست‌ها به ناتوانی در مقابله با قدرت پهپادی حزب الله

ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که برای مقابله با پهپادهای حزب الله هیچ گونه راه حل جامع و ریشه ای وجود ندارد و ایجاد منطقه به اصطلاح امنیتی در جنوب لبنان کمکی به این مسئله نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزاری اذعان کرد: پهپادهای حزب الله در برابر پارازیت مصون هستند و ایجاد منطقه جدید امنیتی در جنوب لبنان هرگز مانع آنها نخواهد شد.

در بخش دیگری از گزارش هاآرتص آمده است: ارتش اسرائیل اذعان کرد که برای مقابله با پهپادهای حزب الله هیچ گونه راه حل جامع و ریشه ای وجود ندارد.

ایت روزنامه عبری همچنین به نقل از منابع امنیتی صهیونیستی افزود: حزب الله در جنگ اخیر استفاده از پهپادها را افزایش داده است اما ارتش اسرائیل از دادن آمار دقیق در این خصوص اجتناب می کند.

اذعان صهیونیست ها به توان نظامی حزب الله در حالی است که رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان امروز اعلام کردند که یک فروند پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی را در شهرک مجدل زون در جنوب لبنان سرنگون کرده اند.

حزب الله تأکید کرده است که پاسخ به نقض آتش بس را تا توقف تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی در لبنان ادامه خواهد داد.

