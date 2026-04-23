  1. استانها
  2. گیلان
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۹

آیت‌الله رمضانی با خانواده سردار شهید کمیل مطیع‌دوست دیدار کرد

لنگرود- دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با حضور در منزل شهید کمیل مطیع‌دوست، با خانواده این سردار دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رضا رمضانی عصر پنجشنبه با همراهی فرماندار لنگرود و دیگر مسئولان شهرستان با حضور در منزل شهید کمیل مطیع‌دوست، با خانواده این سردار شهید دیدار کرد.

در این دیدار، آیت‌الله رمضانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، مقام والای شهید مطیع‌دوست و سایر شهدای دفاع مقدس، مدافع حرم و جنگ رمضان را ستود و بر لزوم تداوم راه آنان تأکید کرد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به رشادت‌ها و جانفشانی‌های شهدا، اظهار داشت: شهدا با نثار خون خود، امنیت و عزت را برای کشور به ارمغان آوردند و خانواده معظم شهدا اسوه صبر و استقامت هستند.

کد مطلب 6809253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها