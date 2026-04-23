۳ هزار مترمربع از اراضی ملی در دماوند رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی دماوند، پس از پایش میدانی و شناسایی شش مورد دیوارکشی غیرمجاز در عرصه مذکور، موضوع را به صورت فوری در دستور کار قرار داده و اقدامات قانونی را آغاز کردند.

بر اساس این گزارش، بررسی‌های فنی و تطبیق نقشه‌های اجرای مقررات، ملی بودن عرصه را محرز ساخت و مشخص شد حدود سه هزار مترمربع از اراضی ملی مورد تعرض واقع شده است. متعاقباً، نیروهای یگان حفاظت با استناد به تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون یادشده، نسبت به قلع و قمع دیوارکشی‌های غیرمجاز اقدام و اراضی تصرف‌شده را به وضع سابق اعاده کردند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی دماوند در این رابطه با هشدار به سودجویان و متصرفان اراضی ملی، تأکید کرد: اکیپ‌های گشت این یگان با پایش مستمر و رصد دقیق عرصه‌های طبیعی، هرگونه تجاوز به انفال و اراضی ملی را قاطعانه و در چارچوب قوانین پیگیری و برخورد خواهند کرد.