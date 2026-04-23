  1. استانها
  2. تهران
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۹

۳ هزار مترمربع از اراضی ملی در دماوند رفع تصرف شد

۳ هزار مترمربع از اراضی ملی در دماوند رفع تصرف شد

دماوند- فرمانده یگان حفاظت دماوند از قلع‌وقمع ۶ دیوارکشی غیرمجاز و رفع تصرف ۳ هزار متری اراضی ملی در سرخ چشمه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی دماوند، پس از پایش میدانی و شناسایی شش مورد دیوارکشی غیرمجاز در عرصه مذکور، موضوع را به صورت فوری در دستور کار قرار داده و اقدامات قانونی را آغاز کردند.

بر اساس این گزارش، بررسی‌های فنی و تطبیق نقشه‌های اجرای مقررات، ملی بودن عرصه را محرز ساخت و مشخص شد حدود سه هزار مترمربع از اراضی ملی مورد تعرض واقع شده است. متعاقباً، نیروهای یگان حفاظت با استناد به تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون یادشده، نسبت به قلع و قمع دیوارکشی‌های غیرمجاز اقدام و اراضی تصرف‌شده را به وضع سابق اعاده کردند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی دماوند در این رابطه با هشدار به سودجویان و متصرفان اراضی ملی، تأکید کرد: اکیپ‌های گشت این یگان با پایش مستمر و رصد دقیق عرصه‌های طبیعی، هرگونه تجاوز به انفال و اراضی ملی را قاطعانه و در چارچوب قوانین پیگیری و برخورد خواهند کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها