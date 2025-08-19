به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش، صبح سه شنبه، در جمع خبرنگاران، از تخریب ۲۰۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در منطقه سربندان و آزادسازی ۵ هکتار از اراضی کشاورزی دماوند خبر داد.

خدابخش با اعلام این خبر گفت: در راستای صیانت از اراضی زراعی و باغی شهرستان دماوند و به استناد دستور دادستان شهرستان، عملیات گسترده مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز در منطقه سربندان انجام شد.

وی افزود: این عملیات که روز ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴ با همکاری یگان حفاظت امور اراضی و یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان اجرا شد، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صورت گرفت.

رئیس جهاد کشاورزی دماوند تصریح کرد: در این عملیات، ۲۰۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز شامل ۱۲ هزار متر طول دیوارکشی، ۵۰ متر مربع بنای غیرمجاز و ۴۰ متر مربع کانکس تخریب شد و در مجموع ۵۰ هزار متر مربع معادل ۵ هکتار از اراضی کشاورزی آزادسازی گردید.

خدابخش در پایان تاکید کرد: برخورد قاطع با هرگونه تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ادامه دارد و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.