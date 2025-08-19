۱۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی سربندان رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرزاکریمی، یعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای ۱۷ فقره تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و رفع تصرف ۱۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی دماوند خبر داد.

میرزاکریمی اظهار کرد: در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴ به دستور مقام قضائی و با حضور یگان حفاظت منابع طبیعی دماوند، اجرای تبصره‌های ماده ۵۵ در اراضی ملی پلاک ۹۳ اصلی موسوم به «سربندان» انجام شد.

وی افزود: در این عملیات، کلیه دیوارکشی‌ها، فنس‌کشی‌ها و بناهای احداثی غیرمجاز در اراضی ملی تخریب و رفع تصرف شد.

میرزاکریمی با بیان اینکه این اقدام در راستای صیانت از اراضی ملی و انجام وظایف قانونی یگان حفاظت صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: از شهروندان محترم درخواست می‌شود هرگونه تخریب یا تصرف اراضی ملی را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۰۴ به فرماندهی یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به جلوگیری از آسیب و تخریب اراضی اقدام شود