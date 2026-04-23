سارق منزل و طلاجات در بهبهان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور سیلاوی عصر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در اجرای طرح امنیت محله محور و با وقوع چند فقره سرقت منزل و طلاجات، دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با اشراف اطلاعاتی و تحقیقات فنی موفق به شناسایی سارق حرفه‌ای و سابقه دار در این رابطه شده که پس از هماهنگی قضایی او را در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهم ابزار آلات سرقت، مقادیری طلا، ارز و اموال مسروقه کشف شد.

سرهنگ سیلاوی بیان داشت: امنیت و آسایش مردم خط قرمز پلیس است و با مخلان نظم و امنیت عمومی با قاطعیت برخورد قانونی صورت می پذیرد.