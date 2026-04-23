دستگیری ۳۹ سارق در تویسرکان؛ ۷۵ فقره سرقت کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نوری مقدم از اجرای طرح دستگیری سارقان در شهرستان تویسرکان خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای سال جاری، ماموران پلیس آگاهی با هماهنگی قضائی و همکاری واحدهای انتظامی با اجرای این طرح موفق به دستگیری ۳۹ نفر سارق و کشف ۷۵فقره انواع سرقت شدند.

وی در ادامه افزود: سارقین در بازجویی‌های خود به سرقت‌ها در سطح شهرستان اعتراف و مقادیری از اموال سرقتی کشف و سارقان برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان ادامه داد: از مردم تقاضا داریم ضمن توجه به هشدارهای پلیسی، اماکن خصوصی خود را به دوربین مداربسته تجهیز و یا از نگهبان استفاده کنند و هرگونه موارد مشکوک را به پلیس اطلاع دهند.

کشف ۱۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق در تویسرکان

وی در ادامه با بیان اینکه مأموران انتظامی در بازرسی از یک دستگاه نیسان ۱۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق کشف کردند، اظهار کرد: ماموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و پاسگاه انتظامی بخش قلقلرود شهرستان تویسرکان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی و فرعی حوزه بخش قلقلرود به ملایر به یک دستگاه نیسان باری مشکوک و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ نوری مقدم بیان کرد: ماموران انتظامی پس ازهماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودروی مذکور مقدار تقریبی ۱۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده های نفتی را که به صورت جاساز مخفی کرده بود، کشف کردند.

وی افزود: بنا به نظر کارشناسان ارزش تقریبی محموله کشف شده هشصد و ده میلیون ریال برآورد شده که در این خصوص خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر شد که به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.