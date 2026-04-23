به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جوانمردی عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان قروه با تبریک سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یاد و خاطره شهدای این نهاد و تمامی جانفشانان راه امنیت کشور را گرامی داشت و اظهار کرد: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار و ازخودگذشتگی نیروهای مسلح و مردم است.
وی با تأکید بر روحیه مسئولیتپذیری مدیران افزود: همه ما موظف هستیم در هر جایگاهی که قرار داریم، در حد توان به وظایف خود عمل کنیم و در خدمترسانی به مردم کوتاهی نکنیم.
فرماندار قروه با اشاره به جمعیت حدود ۱۵۰ هزار نفری این شهرستان تصریح کرد: قروه از ظرفیتهای اقتصادی قابلتوجهی برخوردار است و در حوزههای مختلف میتواند منشأ اثر در سطح کشور باشد، اما مردم این منطقه هنوز به آنچه شایسته آن هستند، دست نیافتهاند.
جوانمردی ادامه داد: مردم قروه همواره در صحنههای مختلف انقلاب اسلامی حضور فعال داشته و هزینههای زیادی پرداخت کردهاند، اما در حوزه بهرهمندی از حقوق و مزایای توسعهای، نیازمند توجه بیشتری هستند.
وی با اشاره به روحیه ایثار و همدلی مردم این شهرستان گفت: در شرایط بحرانی، مردم قروه نهتنها به ذخیرهسازی اقلام اساسی نپرداختهاند، بلکه از معیشت خود گذشته و به حمایت از رزمندگان پرداختهاند که این موضوع نشاندهنده فرهنگ ایثار در این منطقه است.
فرماندار قروه همچنین به تنوع قومی در این شهرستان اشاره کرد و افزود: با وجود حضور اقوام مختلف از جمله کرد و ترک، همزیستی مسالمتآمیز و وحدت مثالزدنی در این منطقه برقرار است و هیچگاه اختلافات قومی منجر به تنش نشده است.
وی ظرفیتهای اقتصادی شهرستان را قابلتوجه دانست و گفت: قروه در حوزه سنگ، کشاورزی، دامداری و معادن از جمله طلا، دارای توانمندیهای ویژهای است؛ بهطوریکه در تولید برخی محصولات کشاورزی رتبههای برتر را به خود اختصاص داده است.
جوانمردی با بیان اینکه این شهرستان دارای ۱۱ هزار رأس دام سنگین و ۱۸۰ هزار رأس دام سبک است، افزود: تولید سالانه محصولات دامی از جمله شیر نیز در سطح بالایی قرار دارد که نشاندهنده ظرفیت مناسب در این بخش است.
وی در پایان با تأکید بر لزوم توجه به مسئولیتهای اجتماعی در قروه خاطرنشان کرد: انتظار میرود با همراهی مسئولان ملی و استانی، زمینه بهرهمندی مردم از این ظرفیتها فراهم شده و بخشی از مطالبات آنان محقق شود.
